Эксклюзив
Возможность продемонстрировать свою продукцию и занять свою нишу
Недавно на ювелирном рынке России появился первый маркетплейс оптовой торговли ювелирными изделиями - GOLDNET. MARKET. Об этом новом эффективном...
Вчера
Пол Зимниски объясняет восстановление алмазного рынка праздничным спросом
Алмазный рынок начал год на высокой ноте перед тем, как пандемия COVID-19 нанесла ущерб в начале марта. Спрос на бриллианты восстанавливался...
07 декабря 2020
Поставки алмазного сырья в Индию через систему онлайн-тендеров помогают в ситуации, осложненной COVID-19
Динеш Навадия (Dinesh Navadiya), региональный председатель (регион Гуджарата) Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных...
30 ноября 2020
Повышение спроса на природные бриллианты
CIBJO, международная ювелирная конфедерация, провела в прошлом месяце веб-семинар, посвященный развитию спроса на природные бриллианты, в...
23 ноября 2020
Делянин и Симич: «Не думаем, что лабораторные бриллианты представляют угрозу для природных камней»
Эксперты в области драгоценных камней и ювелирной промышленности Бранко Делянин (Branko Deljanin) и Душан Симич (Dusan Simic) завершили...
16 ноября 2020
Southstone добыла 744,5 карата алмазов на руднике Оэна
При добыче и переработке рядовой руды было получено 318 алмазов по средней цене 1 623 доллара за карат.
Самый крупный извлеченный камень весил 32,22 карата и был продан по цене 58 289 долларов, или по 1 809 долларов за карат.
Был извлечен также алмаз весом 26,34 карата, оцененный в 155 000 долларов США, и алмаз весом 22,33 карата, проданный за 108 000 долларов США.
Southstone Minerals сообщила, что совместное предприятие Gumrock начало пробное шурфование на руднике Фарм Кареепан (Farm Kareepan) на трех отдельных участках, и в общей сложности было завершено и нанесено на карту 349 пробных шурфов глубиной от одного до пяти метров.
В районе под названием Грасс Кэмп (Grass Camp) был оконтурен гравийный горизонт толщиной от 0,3 метра до 1,0 метра.
В конце октября в районе Грасс Кэмп начался отбор валовых проб с установкой 14-футового барабанного грохота и в общей сложности была вырыта 21 траншея, из которых было получено 6 035 тонн гравия для обработки.
Согласно Southstone Minerals, район Грасс Кэмп произвел 88,72 карата алмазов в период с 1 сентября по 30 ноября 2020 года, средняя стоимость которых составила 425 долларов за карат.
Компания также сообщила, что были обнаружены еще 10 гектаров сплошного гравия в районе под названием «Зона возделывания» (Cultivation Area) и эта площадь будет в центре внимания продолжающейся программы отбора проб во втором квартале.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished