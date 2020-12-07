Southstone добыла 744,5 карата алмазов на руднике Оэна

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Компания Southstone Minerals добыла 744,5 карата алмазов в период с 1 сентября по 30 ноября 2020 года на своем алмазном руднике Оэна (Oena) в Южной Африке.

При добыче и переработке рядовой руды было получено 318 алмазов по средней цене 1 623 доллара за карат.

Самый крупный извлеченный камень весил 32,22 карата и был продан по цене 58 289 долларов, или по 1 809 долларов за карат.

Был извлечен также алмаз весом 26,34 карата, оцененный в 155 000 долларов США, и алмаз весом 22,33 карата, проданный за 108 000 долларов США.

Southstone Minerals сообщила, что совместное предприятие Gumrock начало пробное шурфование на руднике Фарм Кареепан (Farm Kareepan) на трех отдельных участках, и в общей сложности было завершено и нанесено на карту 349 пробных шурфов глубиной от одного до пяти метров.

В районе под названием Грасс Кэмп (Grass Camp) был оконтурен гравийный горизонт толщиной от 0,3 метра до 1,0 метра.

В конце октября в районе Грасс Кэмп начался отбор валовых проб с установкой 14-футового барабанного грохота и в общей сложности была вырыта 21 траншея, из которых было получено 6 035 тонн гравия для обработки.

Согласно Southstone Minerals, район Грасс Кэмп произвел 88,72 карата алмазов в период с 1 сентября по 30 ноября 2020 года, средняя стоимость которых составила 425 долларов за карат.

Компания также сообщила, что были обнаружены еще 10 гектаров сплошного гравия в районе под названием «Зона возделывания» (Cultivation Area) и эта площадь будет в центре внимания продолжающейся программы отбора проб во втором квартале.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





