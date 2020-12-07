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16 ноября 2020
GJEPC призвал индийское правительство снизить импортные пошлины на сырье
Индийскому правительству было изложено следующее:
a) Действующие пошлины на импорт бриллиантов составляют 7,5%, а на золото, серебро и платину 12,5%, что является препятствием для дальнейшего расширения производства местных предприятий для экспортных целей.
б) Пошлина на бриллианты, которая была увеличена с преобладавших в свое время 2,5% до 5% в феврале 2018 года и затем до 7,5% в сентябре того же года, намного выше, чем пошлины в других ключевых алмазных центрах, таких как Антверпен и Израиль, что влияет на глобальную конкурентоспособность индийской промышленности.
c) Что касается выравнивающего налога на импорт в рамках электронной торговли алмазами в размере 2%, введенного недавно правительством, GJEPC призвал министерство финансов освободить от этого налога международные аукционы по алмазам модели B2B («бизнес бизнесу»). Хотя эти аукционы проводятся онлайн, следует уточнить, что они не должны подпадать под этот налог, поскольку в основном предназначены для сырья, отправляемого на экспорт. В отсутствие официальной ясности крупные горнодобывающие компании вносят поправки в контракты со своими постоянными индийскими клиентами, чтобы покрыть этот сбор, в то время как многие другие запрещают индийским фирмам участвовать в спотовых аукционах B2B.
г) Промышленность также призвала правительство отменить базовую таможенную пошлину в размере 0,5% на импорт необработанных цветных драгоценных камней, указав, что переработка их в ограненные драгоценные камни дает 8-10% доходности, что делает камни, произведенные в Индии, на 5% дороже камней на мировых рынках.
e) GJEPC также призвал внести поправки в положения о налогах, чтобы разрешить прямую продажу необработанных алмазов в Специальной таможенной зоне (Special Notified Zone, SNZ) в Мумбае путем введения налога, привязанного к обороту, аналогичного тому, который взимается в других глобальных центрах.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished