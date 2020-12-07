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16 ноября 2020
GJEPC проведет свою первую виртуальную Международную выставку драгоценных камней и ювелирных изделий с 18 по 22 января 2021 года
Колин Шах (Colin Shah), председатель GJEPC, комментируя это решение, сказал: «GJEPC считает, что настало время организовать виртуальную Международную выставку драгоценных камней и ювелирных изделий, выставку, предназначенную исключительно для иностранных покупателей, чтобы они могли закупать высококачественную продукцию с множеством изысканных дизайнов. На мировых рынках, таких как США, Европа, Китай и другие азиатские страны, растет спрос на драгоценные камни и ювелирные изделия».
Випул Шах (Vipul Shah), вице-председатель GJEPC, заявил: «Виртуальные торговые платформы GJEPC переопределяют способ ведения бизнеса. Предлагая расширенный опыт работы с клиентами, виртуальная Международная выставка драгоценных камней и ювелирных изделий объединит всех индийских экспортеров на единой платформе, чтобы продемонстрировать их навыки и возможности в производстве высококачественной продукции для различных рынков».
Ключевые преимущества для экспонентов включают в себя: более шести тысяч возможностей провести встречи с ведущими международными покупателями; получение запросов о встрече от покупателей; возможность для экспонентов искать зарегистрированных покупателей и отправлять запросы на проведение встреч; приоритетная регистрация для экспонентов, которые бронируют место заранее; и выбор пакетов с предложениями, включающий три стенда. Ожидаются покупатели из разных стран мира.
В выставке примут участие более 200 экспонентов, которые будут демонстрировать дорогие ювелирные украшения, украшения из золота, украшения с камнями, украшения из платины, украшения из серебра, неоправленные бриллианты, другие драгоценные камни, бижутерию и многое другое.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished