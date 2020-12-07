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Индийским экспортерам разрешено отправлять драгоценные камни через курьеров

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Согласно порталу businessindia.in, индийским экспортерам драгоценных камней и ювелирных изделий разрешили отправлять свою продукцию покупателям в других странах, используя надежные и с экономической точки зрения выгодные курьерские службы.
Центральный совет по косвенным налогам и таможенным пошлинам Индии (Central Board of Indirect Taxes & Customs, CBIC) выпустил циркуляр, в котором разъясняется, что существующие правила не ограничивают экспорт драгоценных камней и ювелирных изделий курьерским способом и такие ограничения применяются только к импорту.
Это означает, что экспорт драгоценных камней и ювелирных изделий может осуществляться через курьерские службы в соответствии со всеми другими правилами, действующими в отношении такого экспорта.
Сомнения по поводу использования курьерских услуг для экспорта возникли, поскольку одно из правил Положения об использовании курьерских служб для импорта и экспорта (электронное декларирование и обработка) от 2010 года налагает ограничение на импорт драгоценных и полудрагоценных камней, золота или серебра в любом виде через курьерские службы.
Это правило гласит: «Данные положения не применяются к следующим импортируемым товарам, требующим тестирования их образцов или обращения к соответствующим установленным законом органам или экспертам до их таможенной очистки, а именно к драгоценным и полудрагоценным камням, золоту или серебру в любой форме».
Таким образом, ограничение, наложенное упомянутым правилом на драгоценные камни и ювелирные изделия, применимо только к их импорту, пояснил CBIC.
Ранее Совет по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gems and Jewellery Export Promotion Council, GJEPC), направивший представление в CBIC, просил разъяснить, разрешен ли экспорт драгоценных камней и ювелирных изделий посредством курьерских служб в соответствии с Положением об использовании курьерских служб для импорта и экспорта (электронное декларирование и обработка) от 2010 года, а также в соответствии с Положением об импорте и экспорте с использованием курьерских служб (таможенная очистка) от 1998 года.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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