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16 ноября 2020
Metalex планирует частное размещение акций для финансирования алмазного проекта в Южной Африке и разведки золота в Канаде
Каждый комплект ценных бумаг состоит из одной обыкновенной акции и половины варранта на покупку акций, при этом каждый варрант полностью может быть исполнен по цене 0,10 доллара в течение двух лет.
Metalex Ventures заявила, что выручка от продажи таких комплектов ценных бумаг будет использована для продвижения недавно приобретенного алмазного проекта Вильоенсхоф (Viljoenshof) в Южной Африке и для пополнения оборотного капитала.
В начале этого месяца компания заключила соглашение с Invest in Property 126 (IIP) о приобретении доли в лицензии на геологоразведочные работы на участке Вильоенсхоф (Viljoenshof) площадью 3 373 га в Южной Африке.
Этот лицензионный участок, расположенный в 30 км от знаменитых алмазных рудников Кимберли, последний раз был обследован компанией De Beers в 1960-х годах - тогда были обнаружены две кимберлитовые трубки, две кимберлитовые дайки и два кимберлита неизвестного типа.
De Beers снова подала заявку на получение лицензии на разведку на этом участке в 2014 году, но безуспешно, так как IIP подала заявку несколько раньше и получила лицензию.
Metalex Ventures заявила также, что выручка от продажи акций, обеспечивающих налоговые вычеты для инвесторов, будет использована для финансирования квалифицированных разведочных работ по золоту на трех недавно полученных компанией горных отводах в канадском Квебеке, а также для финансирования поисков на участках, расположенных навстречу движению ледника, источников 46 дополнительных высокоприоритетных золотых аномалий.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished