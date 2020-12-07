Убыток Botswana Diamonds сократился до 495 тысяч фунтов стерлингов

Сегодня

Botswana Diamonds, геологоразведочная компания, деятельность которой сосредоточена на юге Африки, сократила свои убытки за год, закончившийся 30 июня 2020 года, до 494 940 фунтов стерлингов по сравнению с 905 051 фунтом стерлингов годом ранее.

Компания генерирует доход и полагается на привлечение капитала с публичного рынка.

Botswana Diamonds заявила, что объем ее чистых обязательств в этом отчетном году составил 389 107 фунтов стерлингов по сравнению с 343 746 фунтами стерлингов в 2019 году.

«Эти обстоятельства представляют собой существенную неопределенность, которая может поставить под сомнение способность компании продолжать свою деятельность», - говорится в сообщении Botswana Diamonds.

Председатель совета директоров компании Джон Тилинг (John Teeling) сказал, что, несмотря на проблемы, с которыми Botswana Diamonds столкнулась в 2020 году, она добилась значительного прогресса в Ботсване, Южной Африке и Зимбабве.

«В Ботсване мы совершили приобретение Sekaka Diamonds, которое может преобразовать деятельность Botswana Diamonds. Sekaka не только имеет одну из крупнейших баз данных по алмазам, но также владеет правом собственности на значительное открытие – кимберлит KX36 и на две смежные лицензии», - сказал он.

По словам Джона Тилинга, компания считает, что в толще земли вокруг трубки KX36 скрыты другие кимберлитовые трубки. «Их обнаружение будет нашей основной целью», - сказал он.

«На объекте находится полностью функционирующий завод по отбору проб, который мы приобрели. Там, где расположена трубка KX36, возникают серьезные проблемы. Инфраструктурные расходы очень высоки, особенно в плане энергии, топлива и логистики. Альтернативы изучаются».

Джон Тилинг сказал, что, хотя внимание Botswana Diamonds будет сосредоточено на KX36, у нее также есть база данных, которая содержит обширные геофизические, геохимические данные и данные бурения с уже определенными потенциальными целями, и это может сэкономить участникам алмазного сектора Ботсваны годы предварительной работы.

В Южной Африке недавнее бурение на проекте Торни Ривер (Thorny River) выявило выход породы на площади 0,4 гектара.

«Мы еще не знаем, каково там содержание алмазов, но средний показатель на этой дайке составляет 55 каратов на сто тонн руды», - сказал Джон Тилинг, добавив, что колонковое бурение состоится в начале 2021 года.

В Зимбабве компания также рассматривает проект в районе, который, как известно, содержит кимберлитовые трубки.

«Это ранняя стадия проекта. Действующий закон требует, чтобы 51% бизнеса находился в местной собственности. Мы не возражаем против совместного предприятия, пока для Botswana Diamonds существуют достаточные финансовые стимулы», - сказал он.

Botswana Diamonds также имеет соглашение с компанией Vast Resources об оказании ей помощи в отношении возможной лицензии в районе Маранге.

Botswana Diamonds имеет здесь пятипроцентную долю в валовой прибыли до определенного уровня расходов.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





