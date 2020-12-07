Эксклюзив
Возможность продемонстрировать свою продукцию и занять свою нишу
Недавно на ювелирном рынке России появился первый маркетплейс оптовой торговли ювелирными изделиями - GOLDNET. MARKET. Об этом новом эффективном...
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Пол Зимниски объясняет восстановление алмазного рынка праздничным спросом
Алмазный рынок начал год на высокой ноте перед тем, как пандемия COVID-19 нанесла ущерб в начале марта. Спрос на бриллианты восстанавливался...
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16 ноября 2020
В 2019 году потери от преступлений против ювелиров в США резко выросли – доклад
Убытки от краж со взломом стали самой большой движущей силой роста - с $11,6 млн в 2018 году до $40,5 млн в 2019 году. Долларовые потери от грабежей выросли с $22 млн в 2018 году до $34,3 млн в 2019 году (рост на 55,9%).
Впервые за несколько десятилетий JSA не зафиксировал убийств ювелиров в 2019 году. За последние 24 года во время преступлений против субъектов индустрии было убито 124 ювелира.
«Хотя в 2020 году потери замедлились из-за закрытия предприятий и перерывов в работе в cвязи с пандемией COVID-19, тревожная статистика 2019 года должна стать сигналом для отрасли, говорящем о том, что плохие старые времена эскалации потерь от преступности могут быстро вернуться. JSA особенно благодарна партнерам из ФБР и правоохранительных органов за аресты большого числа опасных преступников по делам 2019 года», - прокомментировал данные доклада Джон Кеннеди (John Kennedy), президент JSA.
Алекс Шишло для Rough&Polished