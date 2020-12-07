В 2019 году потери от преступлений против ювелиров в США резко выросли – доклад

Сегодня

Альянс по безопасности ювелиров США (Jewelers’ Security Alliance, JSA) опубликовал свой ежегодный отчет о преступности за 2019 год, согласно которому долларовые потери от преступлений против ювелирной промышленности США выросли с $53,4 млн в 2018 году до $101 млн в 2019 году, увеличившись на 89,1%.

Убытки от краж со взломом стали самой большой движущей силой роста - с $11,6 млн в 2018 году до $40,5 млн в 2019 году. Долларовые потери от грабежей выросли с $22 млн в 2018 году до $34,3 млн в 2019 году (рост на 55,9%).

Впервые за несколько десятилетий JSA не зафиксировал убийств ювелиров в 2019 году. За последние 24 года во время преступлений против субъектов индустрии было убито 124 ювелира.

«Хотя в 2020 году потери замедлились из-за закрытия предприятий и перерывов в работе в cвязи с пандемией COVID-19, тревожная статистика 2019 года должна стать сигналом для отрасли, говорящем о том, что плохие старые времена эскалации потерь от преступности могут быстро вернуться. JSA особенно благодарна партнерам из ФБР и правоохранительных органов за аресты большого числа опасных преступников по делам 2019 года», - прокомментировал данные доклада Джон Кеннеди (John Kennedy), президент JSA.



Алекс Шишло для Rough&Polished



