Rockwell Diamonds планирует делистинг своих акций на бирже JSE

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Проблемная компания Rockwell Diamonds рассматривает возможность сделки, которая приведет к исключению ее из листинга на Йоханнесбургской фондовой бирже (Johannesburg Stock Exchange, JSE).

Торговля акциями Rockwell Diamonds на JSE приостановлена с 26 марта 2017 года из-за финансовых трудностей ее южноафриканских дочерних компаний, а именно Rockwell Resources RSA, HC van Wyk Diamonds и Saxendrift Mine.

Компания была исключена из листинга NEX, отдельного подразделения биржи TSX Venture Exchange, 1 апреля 2020 года.

Rockwell эксплуатировала и разрабатывала россыпные месторождения алмазов в Южной Африке.

Инвестиции компании и ее активы в виде полезных ископаемых были деконсолидированы из-за потери контроля и уменьшения стоимости в результате ликвидации.

Южноафриканский судья издал в 2017 году временный приказ о ликвидации дочерних компаний Rockwell в Южной Африке.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



