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16 ноября 2020
Банк Намибии пересмотрел оценку сокращения алмазного сектора
Центральный банк заявил в своем последнем обновлении экономического прогноза, что предсказываемое сокращение на 14,7% в 2020 году представляет собой улучшение по сравнению с более глубоким сокращением на 24,7%, предсказывавшемся в августе 2020 года.
«Пересмотр основан на последних оценках производства, в рамках которых ожидается, что добыча будет продолжена в течение 2020 года, несмотря на проблемы, связанные с продажами», - говорится в сообщении центрального банка.
Спад в алмазодобывающем секторе Намибии в этом году связан с падением мирового спроса, усугубляемым перебоями в логистике, сказывающимися на проведении аукционов по причине ограничений на поездки и локдаунов по всему миру, вызванных вспышкой COVID-19.
«Бриллианты являются частью предметов роскоши, и потребители в течение 2020 года сосредоточили больше внимания на предметах первой необходимости, поскольку на их доходы негативно повлияли снижение заработной платы, сокращение штатов и замедление деловой активности», - заявил Банк Намибии.
Namdeb Holdings, совместное предприятие правительства Намибии и De Beers, зарегистрировало снижение добычи алмазного сырья на 43%, до 200 000 каратов, в третьем квартале 2020 года, поскольку морской флот компании, ведущий добычу алмазов, приостановил производство в течение части квартала, что отражало снижение спроса, а одно судно было поставлено в док для планового обслуживания на этот период.
Банк Намибии ожидает, что местная алмазная промышленность в следующем году продемонстрирует умеренное восстановление с темпами роста в 2,8%. Согласно прогнозам, в 2022 году отрасль вырастет на 16,9%. Факторы, которые будут способствовать ее восстановлению, не указываются.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished