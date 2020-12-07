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02 ноября 2020

Botswana Diamonds прекращает геологоразведочные работы в Калахари из-за COVID-19

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Botswana Diamonds в этом году не провела геологоразведочные работы в Калахари в Ботсване из-за пандемии COVID-19.
Управляющий директор Botswana Diamonds Джеймс Кэмпбелл (James Campbell) сообщил агентству Rough&Polished, что компания планирует возобновить работу в этой южноафриканской стране в следующем году.
«В этом году мы не смогли исследовать район Калахари в Ботсване из-за ограничений на международные поездки, но мы надеемся возобновить это снова в 2021 году», - сказал он.
В начале этого года Sunland Minerals, полностью принадлежащая Botswana Diamonds дочерняя компания, получила шесть новых лицензий на геологоразведку, охватывающих территорию в 4319 квадратных километров в Центральном округе и округе Кгалагади, которые обычно именуются как Калахари.
Четыре существующие лицензии на геологоразведочные работы Botswana Diamonds, охватывающие в общей сложности 1406 квадратных километров в округе Кгалагади, также были продлены в этом году еще на два года - до 31 марта 2022 года.
Однако компании удалось провести геологоразведочные работы на своих лицензионных участках Торни Ривер (Thorny River) и Марсфонтейн (Marsfontein) в Южной Африке.
Всего в районе Торни Ривер было пробурено шесть скважин, и в общей сложности на протяжении 39,5 метров они пересекли кимберлиты, а еще на протяжении 55 метров скважины пересекли выветрившуюся кимберлитовую брекчию.
Согласно Botswana Diamonds, лучшая скважина пересекла кимберлит и кимберлитовую брекчию (под углом 45 градусов) на протяжении 19 метров.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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