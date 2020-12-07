Lucapa Diamond добыла алмаз весом 101 карат на руднике Мотаэ

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Фото: Lucapa Diamond

Компания Lucapa Diamond добыла крупный белый алмаз весом 101 карат на принадлежащем ей на 70% кимберлитовом руднике Мотаэ (Mothae) в Лесото.Компания, зарегистрированная на Австралийской фондовой бирже (Australian Securities Exchange, ASX) и попросившая остановить торги ее акциями перед этим объявлением, сообщила, что драгоценный камень, измеренный колориметром компании Yehuda, является алмазом типа IIa, цвета D и это четвертый алмаз весом свыше 100 каратов, добытый в южной части кимберлитовой трубки Мотаэ.«Извлечение этого исключительного алмаза весом 101 карат служит позитивным завершением 2020 года для рудника Мотаэ и его трудолюбивых работников», - сказал управляющий директор Lucapa Стивен Везеролл (Stephen Wetherall). - Lucapa Diamond и правительство Лесото надеются завершить расширение производственных мощностей, уже начатое на Мотаэ, и произвести еще много исключительных алмазов, используя этот ресурс».Кимберлитовый рудник Мотаэ мощностью 1,1 млн тонн руды в год начал промышленную добычу и переработку в январе 2019 года.В первый год производства он произвел более 30 000 каратов алмазного сырья.Lucapa Diamond недавно добыла белый алмаз ювелирного качества весом 127 каратов на принадлежащем ей на 40% аллювиальном руднике Луло (Lulo) в Анголе. Этот камень является шестнадцатым алмазом массой свыше 100 каратов, извлеченным на сегодняшний день на руднике Луло, и третьим алмазом массой свыше 100 каратов, извлеченным в 2020 году.