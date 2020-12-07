Экспорт драгоценных камней и ювелирных изделий Индии быстро восстанавливается

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Сектор драгоценных камней и ювелирных изделий Индии демонстрирует признаки возрождения экспорта после долгих 8 месяцев борьбы с трудностями из-за пандемии COVID-19, говорится в сообщении, распространенном порталом gjepc.org.

Совокупный экспорт драгоценных камней и ювелирных изделий в ноябре 2020 года составил 2,48 млрд долларов, что всего на 3,88 процента меньше по сравнению с совокупным экспортом в 2,58 млрд долларов в ноябре 2019 года.

Вместе с тем совокупный экспорт с апреля по ноябрь 2020 финансового года составил 13,95 млрд долларов США, что является снижением более чем на 44,37% по сравнению с 25,08 млрд долларов США за тот же период 2019 года.

Колин Шах (Colin Shah), председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC), комментируя эти данные, сказал: «Экспорт драгоценных камней и ювелирных изделий набирает обороты, и за последние пару месяцев экспорт составил 2,5 млрд долларов. Производство восстановилось почти на 90%, по мере того как импорт алмазного сырья в октябре вырос на 69%. Принимая во внимание обнадеживающий рыночный спрос и текущие темпы роста, ожидается, что в последнем квартале экспорт в этом секторе достигнет показателей, существовавших до пандемии коронавируса».

Випул Шах (Vipul Shah), заместитель председателя GJEPC, отметил: «Быстрое восстановление индийской индустрии драгоценных камней и ювелирных изделий обусловлено сочетанием многих факторов: правительство приняло своевременные меры; центральные банки ввели в систему достаточную ликвидность; горнодобывающие компании поддержали сегмент среднего бизнеса; спрос поднялся со стороны основного рынка, США; а высокие продажи через Интернет компенсировали слабые показатели обычных магазинов».





