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02 ноября 2020
АО «АГД ДАЙМОНДС» посетила делегация Республики Корея
Фото: АГД ДАЙМОНДС
8 декабря в Архангельске, в офисе АО «АГД ДАЙМОНДС» состоялась встреча руководства Общества с делегацией Генерального консульства Республики Корея в Санкт-Петербурге, осуществляющей рабочую поездку в Архангельскую область.
Помимо генерального консула Донг Сок Квона и представителей руководства консульства, АО «АГД ДАЙМОНДС» посетили генеральные директора ряда компаний.
На встрече корейской делегации с руководством АО «АГД ДАЙМОНДС» обсуждалась возможность привлечения инвестиций по направлению «Организация высокотехнологичного производства по синтезу монокристаллов алмаза». Напомним, что совместный проект АО «АГД ДАЙМОНДС» и Северного (Арктического) федерального университета по созданию производства монокристаллов алмаза планируется реализовывать на площадке недавно созданного научно-образовательного центра «Российская Арктика: новые технологии, материалы и методы исследования».
Также в ходе переговоров состоялось обсуждение возможных перспектив взаимовыгодного сотрудничества в сфере приобретения и реализации корейской стороной основной продукции Общества, а также поставок горной техники и оборудования на ГОК им. В. Гриба. Подводя итоги встречи, генеральный директор АО «АГД ДАЙМОНДС» Сергей Неручев отметил, что достигнута договоренность продолжить конструктивное взаимодействие между компаниями в 2021 году.