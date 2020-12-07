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02 ноября 2020

В ноябре продажи АЛРОСА выросли на 35,7% по сравнению с тем же месяцем прошлого года

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alrosa_logo.jpgКак сообщила компания в распространенном в четверг пресс-релизе о результатах продаж алмазного сырья и бриллиантов за ноябрь и 11 месяцев 2020 года, общий объем продаж алмазно-бриллиантовой продукции в ноябре составил $390,5 млн против $ 287,7 млн в ноябре 2019 года, увеличившись на 35,7%.
Всего за 11 месяцев 2020 года продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА составили $2,280 млрд, снизившись на 23,3% против $2,974 млрд в 2019 году.
«Спрос на алмазы со стороны наших ключевых клиентов в ноябре оставался достаточно высоким, что связано с постепенным приведением запасов в гранильном секторе к нормальным уровням на фоне сезонного оживления спроса на ювелирные украшения с бриллиантами в США и Китае. Высокий сезон предпраздничных продаж к Рождеству и Новому году традиционно оказывает поддержку рынку в конце года», - сказал заместитель генерального директора АЛРОСА Евгений Агуреев, комментируя результаты продаж.


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