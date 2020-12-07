Эксклюзив
Пол Зимниски объясняет восстановление алмазного рынка праздничным спросом
Алмазный рынок начал год на высокой ноте перед тем, как пандемия COVID-19 нанесла ущерб в начале марта. Спрос на бриллианты восстанавливался...
07 декабря 2020
Поставки алмазного сырья в Индию через систему онлайн-тендеров помогают в ситуации, осложненной COVID-19
Динеш Навадия (Dinesh Navadiya), региональный председатель (регион Гуджарата) Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных...
30 ноября 2020
Повышение спроса на природные бриллианты
CIBJO, международная ювелирная конфедерация, провела в прошлом месяце веб-семинар, посвященный развитию спроса на природные бриллианты, в...
23 ноября 2020
Делянин и Симич: «Не думаем, что лабораторные бриллианты представляют угрозу для природных камней»
Эксперты в области драгоценных камней и ювелирной промышленности Бранко Делянин (Branko Deljanin) и Душан Симич (Dusan Simic) завершили...
16 ноября 2020
Kapu Gems: ограничение производства бриллиантов ведет к росту спроса
Получив степень бакалавра коммерции, Калпеш Д. Вагхани (Kalpesh D. Vaghani) занялся семейным бизнесом. Его понимание рынка бриллиантов и использование...
02 ноября 2020
В ноябре продажи АЛРОСА выросли на 35,7% по сравнению с тем же месяцем прошлого года
Всего за 11 месяцев 2020 года продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА составили $2,280 млрд, снизившись на 23,3% против $2,974 млрд в 2019 году.
«Спрос на алмазы со стороны наших ключевых клиентов в ноябре оставался достаточно высоким, что связано с постепенным приведением запасов в гранильном секторе к нормальным уровням на фоне сезонного оживления спроса на ювелирные украшения с бриллиантами в США и Китае. Высокий сезон предпраздничных продаж к Рождеству и Новому году традиционно оказывает поддержку рынку в конце года», - сказал заместитель генерального директора АЛРОСА Евгений Агуреев, комментируя результаты продаж.