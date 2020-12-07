Эксклюзив
Пол Зимниски объясняет восстановление алмазного рынка праздничным спросом
Алмазный рынок начал год на высокой ноте перед тем, как пандемия COVID-19 нанесла ущерб в начале марта. Спрос на бриллианты восстанавливался...
07 декабря 2020
Поставки алмазного сырья в Индию через систему онлайн-тендеров помогают в ситуации, осложненной COVID-19
Динеш Навадия (Dinesh Navadiya), региональный председатель (регион Гуджарата) Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных...
30 ноября 2020
Повышение спроса на природные бриллианты
CIBJO, международная ювелирная конфедерация, провела в прошлом месяце веб-семинар, посвященный развитию спроса на природные бриллианты, в...
23 ноября 2020
Делянин и Симич: «Не думаем, что лабораторные бриллианты представляют угрозу для природных камней»
Эксперты в области драгоценных камней и ювелирной промышленности Бранко Делянин (Branko Deljanin) и Душан Симич (Dusan Simic) завершили...
16 ноября 2020
Kapu Gems: ограничение производства бриллиантов ведет к росту спроса
Получив степень бакалавра коммерции, Калпеш Д. Вагхани (Kalpesh D. Vaghani) занялся семейным бизнесом. Его понимание рынка бриллиантов и использование...
02 ноября 2020
Dominion Diamond согласилась продать рудник Экати
При условии одобрения судом кредиторы Dominion - DDJ Capital Management и Brigade Capital Management - приобретут большую часть активов компании, за исключением ее 40-процентной доли в принадлежащем компании Rio Tinto руднике Даявик (Diavik), сообщает mining-journal.com.
В обмен кредиторы принимают на себя обслуживание долговых обязательств Dominion и предоставляют компании оборотный капитал в размере $70 млн.
Участники сделки согласились перезапустить Экати не позднее 29 января 2021 года.
Рудник хорошо известен своими алмазами высшего качества. План эксплуатации Экати, включающий трубку Мизери (Misery) и проект Джей (Jay), рассчитан до 2034 года. В настоящее время ведется ряд работ по разведке и оценке проектов, в том числе проекта Фокс Дип (Fox Deep), который может продлить жизнь рудника Экати до 2042 года.
Алекс Шишло для Rough&Polished