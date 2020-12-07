Dominion Diamond согласилась продать рудник Экати

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Dominion Diamond Mines объявила, что согласилась продать держателям облигаций второй очереди исполнения обязательств принадлежащий компании алмазный рудник Экати (Ekati) в Северо-Западных территориях Канады.

При условии одобрения судом кредиторы Dominion - DDJ Capital Management и Brigade Capital Management - приобретут большую часть активов компании, за исключением ее 40-процентной доли в принадлежащем компании Rio Tinto руднике Даявик (Diavik), сообщает mining-journal.com.

В обмен кредиторы принимают на себя обслуживание долговых обязательств Dominion и предоставляют компании оборотный капитал в размере $70 млн.

Участники сделки согласились перезапустить Экати не позднее 29 января 2021 года.

Рудник хорошо известен своими алмазами высшего качества. План эксплуатации Экати, включающий трубку Мизери (Misery) и проект Джей (Jay), рассчитан до 2034 года. В настоящее время ведется ряд работ по разведке и оценке проектов, в том числе проекта Фокс Дип (Fox Deep), который может продлить жизнь рудника Экати до 2042 года.



Алекс Шишло для Rough&Polished



