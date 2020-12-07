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02 ноября 2020
Компания Renani Jewels внесена в книгу рекордов Гиннеса по количеству бриллиантов на созданном ею кольце
Фото: Renani Jewels
Компания Renani Jewels из Мерута, Индия, занесена в Книгу рекордов Гиннеса за создание кольца с наибольшим количеством бриллиантов.
Кольцо под названием «Бархатцы» (Marigold) - кольцо процветания - украшено в общей сложности 12 638 бриллиантами.
Харшит Бансал (Harshit Bansal), управляющий директор Renani Jewels, сказал, что все бриллианты, использованные на кольце, лучшего качества из тех, что используются в ювелирных изделиях по всему миру. По сообщениям СМИ, он не намерен продавать это украшение.
Кольцо «Бархатцы» весит 165 граммов, и ювелирам потребовалось два года, чтобы разработать концепцию и дизайн этого рекордного украшения, которое превзошло ранее установленный рекорд такого же рода на 5000 бриллиантов. Предыдущее рекордное по числу камней изделие насчитывало 7800 бриллиантов.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished