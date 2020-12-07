Россияне сократили число покупок ювелирных изделий на 24% за 11 месяцев

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Количество покупок ювелирных изделий в России за 11 месяцев 2020 года сократилось почти на четверть, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на крупнейшего российского оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

«Объем продаж ювелирных изделий в рознице за 11 месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года в денежном выражении снизился на 14%, в натуральном выражении (число покупок) - на 24%. При этом в апреле снижение продаж превышало 70%», - говорится в сообщении компании.

Средний чек покупки составил 6970 рублей - на 14% выше, чем в прошлом году.

В ноябре 2020 года, по данным «Платформы ОФД», объем продаж был ниже прошлогоднего уровня на 11%.

По данным Гильдии ювелиров России, продажи ювелирной отрасли в рублях выросли по сравнению с прошлым годом, по предварительной оценке, на 15%.

При этом цены на ювелирную продукцию также увеличились – примерно на 60%, отмечает агентство ТАСС.



Алекс Шишло для Rough&Polished





