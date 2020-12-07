Эксклюзив
Пол Зимниски объясняет восстановление алмазного рынка праздничным спросом
Алмазный рынок начал год на высокой ноте перед тем, как пандемия COVID-19 нанесла ущерб в начале марта. Спрос на бриллианты восстанавливался...
07 декабря 2020
Поставки алмазного сырья в Индию через систему онлайн-тендеров помогают в ситуации, осложненной COVID-19
Динеш Навадия (Dinesh Navadiya), региональный председатель (регион Гуджарата) Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных...
30 ноября 2020
Повышение спроса на природные бриллианты
CIBJO, международная ювелирная конфедерация, провела в прошлом месяце веб-семинар, посвященный развитию спроса на природные бриллианты, в...
23 ноября 2020
Делянин и Симич: «Не думаем, что лабораторные бриллианты представляют угрозу для природных камней»
Эксперты в области драгоценных камней и ювелирной промышленности Бранко Делянин (Branko Deljanin) и Душан Симич (Dusan Simic) завершили...
16 ноября 2020
Kapu Gems: ограничение производства бриллиантов ведет к росту спроса
Получив степень бакалавра коммерции, Калпеш Д. Вагхани (Kalpesh D. Vaghani) занялся семейным бизнесом. Его понимание рынка бриллиантов и использование...
02 ноября 2020
Россияне сократили число покупок ювелирных изделий на 24% за 11 месяцев
«Объем продаж ювелирных изделий в рознице за 11 месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года в денежном выражении снизился на 14%, в натуральном выражении (число покупок) - на 24%. При этом в апреле снижение продаж превышало 70%», - говорится в сообщении компании.
Средний чек покупки составил 6970 рублей - на 14% выше, чем в прошлом году.
В ноябре 2020 года, по данным «Платформы ОФД», объем продаж был ниже прошлогоднего уровня на 11%.
По данным Гильдии ювелиров России, продажи ювелирной отрасли в рублях выросли по сравнению с прошлым годом, по предварительной оценке, на 15%.
При этом цены на ювелирную продукцию также увеличились – примерно на 60%, отмечает агентство ТАСС.
Алекс Шишло для Rough&Polished