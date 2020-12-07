Messika открывает в Гонконге крупнейший флагманский магазин в Азии

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Французский ювелирный бренд Messika открыл в Гонконге свой крупнейший флагманский магазин в Азии. Основатель и генеральный директор компании Валери Мессика (Valérie Messika) утверждает, что бренд выбирает местоположение своей региональной штаб-квартиры, исходя из бизнес-потенциала региона и возможностей роста.

Бутик в торговом центре Harbour City в Гонконге площадью около 700 квадратных метров демонстрирует ювелирные украшения с бриллиантами, уделяя особое внимание коллекции высокого ювелирного искусства Born-to-be-Wild («Рожденный жить на воле»).

Еще одна коллекция, Signature Move («Знаковое движение»), от Messika состоит из множества линий, а изделия украшены тремя бриллиантами, олицетворяющими глубокую любовь прошлого, настоящего и будущего. Инновационные технологии и дизайн позволяют бриллиантам двигаться вместе с их обладательницей, подчеркивая каждый жест женщины и создавая ослепительный эффект на коже.

Компания Messika, основанная в 2005 году, прославляет современную женщину, следуя своей концепции ювелирных украшений с бриллиантами. Бренд придерживается молодого и современного подхода к ювелирным украшениям, возвышая стиль и внушая уверенность в себе.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





