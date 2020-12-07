Эксклюзив
Пол Зимниски объясняет восстановление алмазного рынка праздничным спросом
Алмазный рынок начал год на высокой ноте перед тем, как пандемия COVID-19 нанесла ущерб в начале марта. Спрос на бриллианты восстанавливался...
07 декабря 2020
Поставки алмазного сырья в Индию через систему онлайн-тендеров помогают в ситуации, осложненной COVID-19
Динеш Навадия (Dinesh Navadiya), региональный председатель (регион Гуджарата) Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных...
30 ноября 2020
Повышение спроса на природные бриллианты
CIBJO, международная ювелирная конфедерация, провела в прошлом месяце веб-семинар, посвященный развитию спроса на природные бриллианты, в...
23 ноября 2020
Делянин и Симич: «Не думаем, что лабораторные бриллианты представляют угрозу для природных камней»
Эксперты в области драгоценных камней и ювелирной промышленности Бранко Делянин (Branko Deljanin) и Душан Симич (Dusan Simic) завершили...
16 ноября 2020
Kapu Gems: ограничение производства бриллиантов ведет к росту спроса
Получив степень бакалавра коммерции, Калпеш Д. Вагхани (Kalpesh D. Vaghani) занялся семейным бизнесом. Его понимание рынка бриллиантов и использование...
02 ноября 2020
Messika открывает в Гонконге крупнейший флагманский магазин в Азии
Бутик в торговом центре Harbour City в Гонконге площадью около 700 квадратных метров демонстрирует ювелирные украшения с бриллиантами, уделяя особое внимание коллекции высокого ювелирного искусства Born-to-be-Wild («Рожденный жить на воле»).
Еще одна коллекция, Signature Move («Знаковое движение»), от Messika состоит из множества линий, а изделия украшены тремя бриллиантами, олицетворяющими глубокую любовь прошлого, настоящего и будущего. Инновационные технологии и дизайн позволяют бриллиантам двигаться вместе с их обладательницей, подчеркивая каждый жест женщины и создавая ослепительный эффект на коже.
Компания Messika, основанная в 2005 году, прославляет современную женщину, следуя своей концепции ювелирных украшений с бриллиантами. Бренд придерживается молодого и современного подхода к ювелирным украшениям, возвышая стиль и внушая уверенность в себе.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished