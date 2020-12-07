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02 ноября 2020
Diamond Foundry открывает подразделение в DMCC для расширения продаж искусственных алмазов
Компания Diamond Foundry, основанная в Сан-Франциско всемирно известными предпринимателями Мартином Рошайзеном (Martin Roscheisen) и Джереми Шольцем (Jeremy Scholz), выбрала DMCC в качестве своей международной базы для продаж и распространения своей продукции, учитывая связь Дубая с важными мировыми алмазными центрами.
Diamond Foundry производит искусственные алмазы невиданного в горнодобывающей отрасли уровня качества и является самым быстрорастущим производителем такой продукции в мире. Компания также является первым производителем алмазов с нулевым углеродным следом и сертифицирована как таковая, принимая во внимание, что все ее алмазы создаются на устойчивой основе с использованием гидроэнергетики. Алмазы этой компании используются как в ювелирных изделиях, так и в технологических устройствах.
Ахмед бин Сулайем (Ahmed Bin Sulayem), наделенный исполнительными полномочиями председатель совета директоров и генеральный директор DMCC, в связи с этим сказал: «Привлечение компаний, которые революционизируют алмазный сектор, является доказательством того, что мы успешно построили благоприятную экосистему для всей отрасли, производящей как природные, так и искусственные алмазы. Для предприятий, стремящихся к расширению и процветанию, Дубай и DMCC - правильный выбор».
Тоби Круз (Toby Cruse), вице-президент по международным продажам Diamond Foundry, отметил: «Дубай является для нас стратегически важным местом, предоставляющим нам прямой доступ к некоторым из наиболее важных мировых алмазных рынков, таким как Индия, Израиль и Европа. Благодаря накопленному Дубаем опыту в этом секторе и бесперебойному процессу создания бизнеса, логичным выбором для нашего международного офиса был DMCC, где мы надеемся продолжить наш рост».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished