Эксклюзив
Пол Зимниски объясняет восстановление алмазного рынка праздничным спросом
Алмазный рынок начал год на высокой ноте перед тем, как пандемия COVID-19 нанесла ущерб в начале марта. Спрос на бриллианты восстанавливался...
07 декабря 2020
Поставки алмазного сырья в Индию через систему онлайн-тендеров помогают в ситуации, осложненной COVID-19
Динеш Навадия (Dinesh Navadiya), региональный председатель (регион Гуджарата) Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных...
30 ноября 2020
Повышение спроса на природные бриллианты
CIBJO, международная ювелирная конфедерация, провела в прошлом месяце веб-семинар, посвященный развитию спроса на природные бриллианты, в...
23 ноября 2020
Делянин и Симич: «Не думаем, что лабораторные бриллианты представляют угрозу для природных камней»
Эксперты в области драгоценных камней и ювелирной промышленности Бранко Делянин (Branko Deljanin) и Душан Симич (Dusan Simic) завершили...
16 ноября 2020
Kapu Gems: ограничение производства бриллиантов ведет к росту спроса
Получив степень бакалавра коммерции, Калпеш Д. Вагхани (Kalpesh D. Vaghani) занялся семейным бизнесом. Его понимание рынка бриллиантов и использование...
02 ноября 2020
HKTDC переносит двойную выставку в Гонконге с марте на июль 2021 года
Поскольку многие ограничения на поездки в Гонконг, связанные с пандемией, все еще соблюдаются, экспоненты и покупатели неизбежно могут столкнуться с трудностями при посещении данных выставок.
В связи с этим, как об этом сообщают средства массовой информации, Гонконгская международная выставка бриллиантов, драгоценных камней и жемчуга (Hong Kong International Diamond, Gem & Pearl Show), намеченная на период с 1 по 5 марта, и Гонконгская международная ювелирная выставка (Hong Kong International Jewellery Show), запланированная на период с 3 по 7 марта, были перенесены на 2-6 июля 2021 года. Они пройдут в городском выставочном центре «Азиатский мир» (AsiaWorld-Expo).
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished