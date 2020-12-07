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HKTDC переносит двойную выставку в Гонконге с марте на июль 2021 года

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Согласно сообщениям СМИ, две гонконгские выставки - бриллиантов и ювелирных изделий, - запланированные на март 2021 года, снова перенесены, на этот раз на 21 июля следующего года из-за сохраняющихся ограничений на международные поездки.
Поскольку многие ограничения на поездки в Гонконг, связанные с пандемией, все еще соблюдаются, экспоненты и покупатели неизбежно могут столкнуться с трудностями при посещении данных выставок.
В связи с этим, как об этом сообщают средства массовой информации, Гонконгская международная выставка бриллиантов, драгоценных камней и жемчуга (Hong Kong International Diamond, Gem & Pearl Show), намеченная на период с 1 по 5 марта, и Гонконгская международная ювелирная выставка (Hong Kong International Jewellery Show), запланированная на период с 3 по 7 марта, были перенесены на 2-6 июля 2021 года. Они пройдут в городском выставочном центре «Азиатский мир» (AsiaWorld-Expo).

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished


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