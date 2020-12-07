Израильская алмазная биржа и Бахрейнская биржа подписали меморандум о взаимопонимании

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Слева направо стоят министр Алзаяни, мэр Шама ха-Коэн, сидят Йорам Дваш и шейх Аль-Халифа Фото: IDE

Министр промышленности, торговли и туризма Бахрейна Зайед Р. Алзаяни (Zayed R. Alzayani), генеральный директор Бахрейнской биржи шейх Халифа бин Эбрахим Аль-Халифа (Khalifa bin Ebrahim Al-Khalifa) и другие высокопоставленные правительственные чиновники посетили Израильскую алмазную биржу (Israel Diamond Exchange, IDE), чтобы подписать Меморандум о взаимопонимании между обеими биржами.Меморандум о взаимопонимании с Бахрейнской биржей позволит обмениваться информацией и развивать деловые отношения между двумя организациями. Бахрейнская биржа и Израильская алмазная биржа будут стремиться развивать каналы связи для обмена знаниями и опытом, особенно в области торговли активами, основанными на сырьевых товарах, и изучать совместные инициативы для создания эффективных деловых возможностей для обеих сторон.Йорам Дваш (Yoram Dvash), являющийся президентом IDE и президентом Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Exchanges, WFDB), и шейх Халифа бин Эбрахим Аль-Халифа подписали соглашение, находясь в Израильской алмазной бирже. На мероприятии также присутствовали представители правительства и бизнеса Израиля, а также мэр Рамат-Гана Кармель Шама ха-Коэн (Carmel Shama HaCohen).Министр Алзаяни, комментируя подписание документа, сказал: «Я горжусь тем, что нахожусь здесь, в Израиле, и хотел бы поблагодарить вас за теплый прием. Мы рады работать вместе с Израильской алмазной биржей. Мы с нетерпением ждем возможности использовать торговые возможности, особенно в сфере алмазов, и мы благодарим Израильскую алмазную биржу за демонстрацию многочисленных направлений сотрудничества между Бахрейном и Израилем».Со своей стороны Йорам Дваш отметил следующее: «Меморандум о взаимопонимании знаменует собой начало пути, который Израильская алмазная биржа и Бахрейнская биржа начинают вместе. Мы надеемся наладить диалог с Бахрейнской биржей, обменяться идеями и информацией, а также изучить совместные коммерческие инициативы. Я уверен, что этот меморандум о взаимопонимании откроет экономические возможности для обеих сторон. Самое главное, мы надеемся, что он позволит нам построить отношения доверия и взаимного уважения».