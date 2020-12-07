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Ангола хочет, чтобы индийские производители бриллиантов открыли в стране свои предприятия

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По данным Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC), Ангола обратилась к индийским компаниям с призывом инвестировать в секторы добычи алмазов и производства бриллиантов.
«Мы приглашаем индийские компании инвестировать в Анголу, а также производить огранку и полировку алмазов на местном уровне», - сказал генеральный директор Sodiam Фернандо Амарал (Fernando Amaral) во время виртуальной встречи между официальными лицами двух стран в рамках инициативы GJEPC «Всемирная связь с Индией» (India Global Connect) по расширению деловых возможностей для индийских производителей драгоценных камней и ювелирных изделий.
«Ангола находится в процессе реформ по укреплению алмазного сектора и работает над созданием биржи и продажей алмазного сырья на местном уровне посредством тендеров. Мы не планируем отправлять алмазы напрямую в Индию, вместо этого мы хотели бы, чтобы индийские компании производили бриллианты здесь, на месте», - заявил он.
Председатель GJEPC Колин Шах (Colin Shah) сказал, что предложение правительства Анголы об инвестициях Индии в добычу и переработку алмазов является заманчивым и его следует серьезно рассмотреть.
«Это не только укрепит отношения между двумя странами, но и сделает еще сильнее не только общую экосистему алмазного бизнеса, но и Индию», - сказал он.
Вице-председатель GJEPC Випул Шах (Vipul Shah) отметил, что Индия доминирует в среднем сегменте цепочки создания стоимости бриллиантов и индийские компании будут стремиться инвестировать в такие области, как торговля алмазным сырьем, огранка, торговля бриллиантами и производство ювелирных изделий.
На Индию, которая в 2020 году импортировала алмазное сырье из Анголы на сумму 6,01 млн долларов, приходится почти 10% экспортной торговли этой южноафриканской страны.
Ангола является третьим по величине производителем алмазов в Африке и исследовала только 40% своей территории, богатой алмазами, но испытывает трудности с привлечением иностранных инвестиций.
Ангола надеется увеличить добычу алмазов примерно с 9 млн каратов в год до 15 млн каратов к 2022 году.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished


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