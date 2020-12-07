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02 ноября 2020

Lucapa Diamond попросила остановить торговлю своими акциями на бирже перед объявлением о добыче крупного алмаза

Сегодня
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Lucapa Diamond потребовала немедленно приостановить торговлю своими акциями на Австралийской фондовой бирже (Australian Securities Exchange, ASX) в ожидании объявления о добыче крупного алмаза.
«Торговля акциями Lucapa Diamond Company (LOM) будут приостановлены по запросу компании до публикации объявления», - сообщила биржа. Остановка торгов остается в силе до того, что произойдет раньше - публикация объявления на рынке или начало торгов 10 декабря 2020 года.
Lucapa заявила в прошлый понедельник, что добыла белый алмаз ювелирного качества весом 127 каратов на принадлежащем ей на 40% аллювиальном руднике Луло (Lulo) в Анголе.
Этот камень является 16-м по счету алмазов весом свыше 100 каратов, извлеченным на сегодняшний день на руднике Луло, и третьим алмазом весом свыше 100 каратов, извлеченным в 2020 году.
Он был добыт в пойменной зоне горного участка 24 в рамках плановых работ в сухой сезон.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished


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