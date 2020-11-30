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02 ноября 2020
ОЭЗ Сурата привлекает ювелиров Мумбая своей рабочей силой и благоприятной налоговой структурой
Фото: ОЭЗ Сурата
Поскольку местные законы и налоги не применяются в благоприятствующей бизнесу Особой экономической зоне Сурата (ОЭЗ Сурата), производители ювелирных изделий из Мумбая стремятся открыть там свои производства.
Кроме того, в ОЭЗ Сурата владельцы производств освобождаются от уплаты импортной пошлины на сырье и других налогов при условии, что конечный продукт экспортируется, а не продается на месте. Земля, переданная собственникам таких производств, находится в аренде на 15 лет, и позже аренда может быть продлена.
Согласно сообщениям СМИ, с начала 2020 года, несмотря на сбои в связи с пандемией COVID-19, многие производители бриллиантов из Мумбая перешли в ОЭЗ Сурата. Средства массовой информации приводят высказывания официальных лиц из ОЭЗ Сурата, которые утверждают, что там начали работу более двух десятков новых предприятий, большинство из которых являются работающими с бриллиантами ювелирными фирмами из Мумбая.
В настоящее время отрасль драгоценных камней и ювелирных изделий, похоже, находится в режиме восстановления после карантина из-за пандемии COVID-19, при этом экспорт на рынки США, Китая, Гонконга, Европы и других стран вырос с 36 млн долларов в апреле во время самоизоляции до 1 764,06 млн долларов в августе и до 2 073,68 млн долларов в сентябре 2020 года.
ОЭЗ Сурата занимает площадь в 60 га в Сачине, районе Сурата, где в настоящее время работают около 160 лицензированных предприятий и где застроено 85% земли. Поскольку в ОЭЗ Сурата нет недостатка в земле, здесь рады производителям, желающим разместить там свои подразделения.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished