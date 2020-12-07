Эксклюзив
Пол Зимниски объясняет восстановление алмазного рынка праздничным спросом
Алмазный рынок начал год на высокой ноте перед тем, как пандемия COVID-19 нанесла ущерб в начале марта. Спрос на бриллианты восстанавливался...
07 декабря 2020
Поставки алмазного сырья в Индию через систему онлайн-тендеров помогают в ситуации, осложненной COVID-19
Динеш Навадия (Dinesh Navadiya), региональный председатель (регион Гуджарата) Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных...
30 ноября 2020
Повышение спроса на природные бриллианты
CIBJO, международная ювелирная конфедерация, провела в прошлом месяце веб-семинар, посвященный развитию спроса на природные бриллианты, в...
23 ноября 2020
Делянин и Симич: «Не думаем, что лабораторные бриллианты представляют угрозу для природных камней»
Эксперты в области драгоценных камней и ювелирной промышленности Бранко Делянин (Branko Deljanin) и Душан Симич (Dusan Simic) завершили...
16 ноября 2020
Kapu Gems: ограничение производства бриллиантов ведет к росту спроса
Получив степень бакалавра коммерции, Калпеш Д. Вагхани (Kalpesh D. Vaghani) занялся семейным бизнесом. Его понимание рынка бриллиантов и использование...
02 ноября 2020
CIBJO указала на суровые последствия пандемии COVID-19 для развивающихся стран
«Сотни миллионов людей, в основном живущих в странах Африки к югу от Сахары и в странах Латинской Америки, в обеспечении своей жизнедеятельности зависят от доходов, получаемых от добычи драгоценных металлов, алмазов и цветных драгоценных камней. Многие из них занимаются старательской и мелкомасштабной добычей полезных ископаемых и не имеют защиты, предоставляемой работникам крупных промышленно развитых горнодобывающих предприятий», - говорится в заявлении президента CIBJO Гаэтано Кавальери (Gaetano Cavalieri).
Он присоединился к призыву других стран уделять особое внимание государствам и регионам, которые не имеют возможности оказать помощь своим гражданам в кризисный период.
Алекс Шишло для Rough&Polished