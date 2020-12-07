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02 ноября 2020

CIBJO указала на суровые последствия пандемии COVID-19 для развивающихся стран

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Всемирная ювелирная конфедерация CIBJO приняла участие в специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН 3-4 декабря в Нью-Йорке, которая обсудила последствия пандемии COVID-19 для людей, обществ и экономик, а также многогранные и скоординированные меры реагирования, необходимые для преодоления кризиса.
«Сотни миллионов людей, в основном живущих в странах Африки к югу от Сахары и в странах Латинской Америки, в обеспечении своей жизнедеятельности зависят от доходов, получаемых от добычи драгоценных металлов, алмазов и цветных драгоценных камней. Многие из них занимаются старательской и мелкомасштабной добычей полезных ископаемых и не имеют защиты, предоставляемой работникам крупных промышленно развитых горнодобывающих предприятий», - говорится в заявлении президента CIBJO Гаэтано Кавальери (Gaetano Cavalieri).
Он присоединился к призыву других стран уделять особое внимание государствам и регионам, которые не имеют возможности оказать помощь своим гражданам в кризисный период.

Алекс Шишло для Rough&Polished

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