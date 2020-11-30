Signet сообщила об устойчивом росте продаж в третьем квартале

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Компания Signet Jewelers Limited, крупнейший в мире ритейлер ювелирных изделий с бриллиантами, объявила результаты продаж за 13 недель, закончившихся 31 октября 2020 года (третий квартал 2021 финансового года).

Общий объем продаж в сопоставимых магазинах Signet вырос на 15,1% в годовом исчислении, электронная торговля – на 71,4%.

«Мы надеемся выйти из пандемии COVID-19 более сильными и сплоченными, подпитываемыми нашей целью вдохновлять любовь. Переходя к четвертому кварталу, мы осознаем, что пандемия будет продолжать оказывать влияние на поведение покупателей в традиционных магазинах. Располагающая новыми возможностями команда Signet готова встретиться с нашими клиентами в любое время и в любом месте, где они решат делать покупки в дни праздничной торговли и постпраздничный период», - прокомментировала результаты третьего квартала Вирджиния К. Дросос (Virginia C. Drosos), главный исполнительный директор Signet.



Алекс Шишло для Rough&Polished





