Эксклюзив
Пол Зимниски объясняет восстановление алмазного рынка праздничным спросом
Алмазный рынок начал год на высокой ноте перед тем, как пандемия COVID-19 нанесла ущерб в начале марта. Спрос на бриллианты восстанавливался...
Вчера
Поставки алмазного сырья в Индию через систему онлайн-тендеров помогают в ситуации, осложненной COVID-19
Динеш Навадия (Dinesh Navadiya), региональный председатель (регион Гуджарата) Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных...
30 ноября 2020
Повышение спроса на природные бриллианты
CIBJO, международная ювелирная конфедерация, провела в прошлом месяце веб-семинар, посвященный развитию спроса на природные бриллианты, в...
23 ноября 2020
Делянин и Симич: «Не думаем, что лабораторные бриллианты представляют угрозу для природных камней»
Эксперты в области драгоценных камней и ювелирной промышленности Бранко Делянин (Branko Deljanin) и Душан Симич (Dusan Simic) завершили...
16 ноября 2020
Kapu Gems: ограничение производства бриллиантов ведет к росту спроса
Получив степень бакалавра коммерции, Калпеш Д. Вагхани (Kalpesh D. Vaghani) занялся семейным бизнесом. Его понимание рынка бриллиантов и использование...
02 ноября 2020
Signet сообщила об устойчивом росте продаж в третьем квартале
Общий объем продаж в сопоставимых магазинах Signet вырос на 15,1% в годовом исчислении, электронная торговля – на 71,4%.
«Мы надеемся выйти из пандемии COVID-19 более сильными и сплоченными, подпитываемыми нашей целью вдохновлять любовь. Переходя к четвертому кварталу, мы осознаем, что пандемия будет продолжать оказывать влияние на поведение покупателей в традиционных магазинах. Располагающая новыми возможностями команда Signet готова встретиться с нашими клиентами в любое время и в любом месте, где они решат делать покупки в дни праздничной торговли и постпраздничный период», - прокомментировала результаты третьего квартала Вирджиния К. Дросос (Virginia C. Drosos), главный исполнительный директор Signet.
Алекс Шишло для Rough&Polished