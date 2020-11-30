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02 ноября 2020
«Кристалл» возобновил полноценную работу
2020 год стал серьезной проверкой на прочность для мировой бриллиантовой и ювелирной отрасли. Пандемия негативно повлияла на продажи ювелирных изделий и, как следствие, на работу ограночных предприятий.
Не стал исключением и «Кристалл», который из-за остановки работы всего алмазно-бриллиантового рынка, а также противоэпидемических ограничений был выведен в простой. В июле производство частично возобновилась, но в режиме сокращенной рабочей недели, поскольку состояние рынка было еще достаточно слабым.
В последние месяцы 2020 года отмечается постепенное восстановление рынка, и с 1 декабря весь коллектив «Кристалла» возобновил работу в полноценном режиме, говорится в пресс-релизе производственного предприятия.
По словам генерального директора Дмитрия Амелькина, сейчас прогнозы, касающиеся работы «Кристалла», носят оптимистический характер. АЛРОСА планирует вложить значительные инвестиции в развитие производства и загрузку гранильных мощностей в 2021 году. Также в ближайшие несколько месяцев в состав «Кристалла» войдет ограночная площадка АЛРОСА в Барнауле, а впоследствии планируется присоединение и московских гранильных мощностей.
В связи с выходом на полную рабочую неделю на «Кристалле» усилен контроль за соблюдением всех норм, направленных на минимизацию рисков распространения коронавирусной инфекции среди сотрудников, отмечается в сообщении.
Александр Шишло для Rough&Polished