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02 ноября 2020
Lucapa Diamond извлекла белый алмаз ювелирного качества весом 127 каратов на руднике Луло
Этот камень является 16-м по счету алмазов весом свыше 100 каратов, извлеченным на сегодняшний день на руднике Луло, и третьим алмазом весом свыше 100 каратов, извлеченным в 2020 году.
Он был добыт в пойменной зоне горного участка 24 в рамках плановых работ в сухой сезон.
«Извлечение этого 127-каратного камня, который является 16-м алмазом весом свыше 100 каратов, добытым на Луло, еще раз демонстрирует исключительную природу аллювиального месторождения Луло и подчеркивает потенциал горнодобывающей кампании, запланированной на этих ранее нетронутых обширных пойменных территориях на берегу реки Какуило», - сказал по этому поводу управляющий директор Lucapa Diamond Стивен Везеролл (Stephen Wetherall).
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished