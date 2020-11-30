Metalex Ventures приобретает «многообещающий» проект по разведке алмазов в ЮАР

Сегодня

Компания Metalex Ventures заключила соглашение с Invest in Property 126 (IIP) о приобретении доли в лицензии на геологоразведочные работы на участке Вильоенсхоф (Viljoenshof) площадью 3 373 га в Южной Африке.

Лицензионный участок, расположенный в 30 км от знаменитых алмазных рудников Кимберли, последний раз был обследован компанией De Beers в 1960-х годах - тогда были обнаружены две кимберлитовые трубки, две кимберлитовые дайки и два кимберлита неизвестного типа.

De Beers снова подала заявку на получение лицензии на разведку на этом участке в 2014 году, но безуспешно, так как IIP подала заявку несколько раньше и получила лицензию.

Metalex Ventures сообщила, что минералы-индикаторы, собранные на кимберлитах, указывают на содержание в породе редких гранатов G10-10, которые подтверждают присутствие кимберлита высокого качества.

Соглашение с IIP влечет за собой поэтапное вознаграждение компании Metalex Ventures. Metalex Ventures сначала предоставит 50 000 рандов для преобразования лицензии на разведку в горный отвод на добычу полезных ископаемых с целью приобретения 20-процентной доли.

На следующем этапе Metalex Ventures будет финансировать аэрогеофизические исследования и испытания известных кимберлитов и новых объектов.

Завершение этого и платеж в размере 10 000 долларов компании IIP увеличит долю Metalex Ventures еще на 15%.

Согласно сообщению компании, третий этап включает в себя бурение как минимум 12 скважин для проверки кимберлитов, показывающих экономический потенциал.

Завершение этой работы и выплата еще 10 000 долларов компании IIP увеличат долю Metalex Ventures еще на 16%, а на четвертом этапе Metalex Ventures профинансирует отбор крупнообъемных проб кимберлита.

Это, наряду с выплатой 100 000 долларов компании IIP, увеличит долю Metalex Ventures еще на 10%, в результате чего ее общая доля составит 61%.

«После завершения технико-экономического обоснования проекта Metalex Ventures получит последнюю долю в 9%, доведя свою суммарную долю до 70%, - говорится в сообщении. - После принятия решения о продолжении строительства рудника компании IIP будет выплачено еще 100 000 долларов».

Совместное предприятие должно будет выплачивать роялти в размере 10% от чистой прибыли в пользу Verdi Farms Trust.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



