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02 ноября 2020
Metalex Ventures приобретает «многообещающий» проект по разведке алмазов в ЮАР
Лицензионный участок, расположенный в 30 км от знаменитых алмазных рудников Кимберли, последний раз был обследован компанией De Beers в 1960-х годах - тогда были обнаружены две кимберлитовые трубки, две кимберлитовые дайки и два кимберлита неизвестного типа.
De Beers снова подала заявку на получение лицензии на разведку на этом участке в 2014 году, но безуспешно, так как IIP подала заявку несколько раньше и получила лицензию.
Metalex Ventures сообщила, что минералы-индикаторы, собранные на кимберлитах, указывают на содержание в породе редких гранатов G10-10, которые подтверждают присутствие кимберлита высокого качества.
Соглашение с IIP влечет за собой поэтапное вознаграждение компании Metalex Ventures. Metalex Ventures сначала предоставит 50 000 рандов для преобразования лицензии на разведку в горный отвод на добычу полезных ископаемых с целью приобретения 20-процентной доли.
На следующем этапе Metalex Ventures будет финансировать аэрогеофизические исследования и испытания известных кимберлитов и новых объектов.
Завершение этого и платеж в размере 10 000 долларов компании IIP увеличит долю Metalex Ventures еще на 15%.
Согласно сообщению компании, третий этап включает в себя бурение как минимум 12 скважин для проверки кимберлитов, показывающих экономический потенциал.
Завершение этой работы и выплата еще 10 000 долларов компании IIP увеличат долю Metalex Ventures еще на 16%, а на четвертом этапе Metalex Ventures профинансирует отбор крупнообъемных проб кимберлита.
Это, наряду с выплатой 100 000 долларов компании IIP, увеличит долю Metalex Ventures еще на 10%, в результате чего ее общая доля составит 61%.
«После завершения технико-экономического обоснования проекта Metalex Ventures получит последнюю долю в 9%, доведя свою суммарную долю до 70%, - говорится в сообщении. - После принятия решения о продолжении строительства рудника компании IIP будет выплачено еще 100 000 долларов».
Совместное предприятие должно будет выплачивать роялти в размере 10% от чистой прибыли в пользу Verdi Farms Trust.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished