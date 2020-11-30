BlueRock добыла алмаз весом 12,6 карата на руднике Кареевлей

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Компания BlueRock Diamonds добыла алмаз массой 12,6 карата на своем алмазном руднике Кареевлей (Kareevlei) в районе Кимберли в Южной Африке.

Алмазодобывающая компания, зарегистрированная на лондонском Рынке альтернативных инвестиций (Alternative Investment Market, AIM), придерживается политики отчетности, согласно которой она информирует рынок о добытых алмазах, стоимость которых оценивается более чем в 50 000 долларов.

«В качестве пояснения следует сказать, что алмаз весом 12,6 карата считается исключительным, принимая во внимание, что средний вес бриллиантов в обручальных кольцах в Великобритании составляет 0,6 карата», - сказал наделенный исполнительными полномочиями председатель совета директоров компании Майк Хьюстон (Mike Houston). - Мы надеемся, что добыча этого алмаза знаменует собой начало добычи более качественных алмазов, поскольку в последние месяцы мы проработали трудный участок».

В октябре прошлого года BlueRock Diamonds продала 2900 каратов алмазов с рудника Кареевлей за чуть более 870 000 долларов или по средней цене 300 долларов за карат. Такая цена на алмазы считается конкурентоспособной на текущем рынке.

Лицензионный участок Кареевлей занимает 3000 га и содержит пять известных алмазоносных кимберлитовых трубок. По оценке на ноябрь 2018 года, оставшиеся предполагаемые ресурсы четырех кимберлитовых трубок (KV1, KV2, KV3 и KV5) составляют 367 000 каратов.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





