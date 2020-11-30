Эксклюзив
Пол Зимниски объясняет восстановление алмазного рынка праздничным спросом
Алмазный рынок начал год на высокой ноте перед тем, как пандемия COVID-19 нанесла ущерб в начале марта. Спрос на бриллианты восстанавливался...
Сегодня
Поставки алмазного сырья в Индию через систему онлайн-тендеров помогают в ситуации, осложненной COVID-19
Динеш Навадия (Dinesh Navadiya), региональный председатель (регион Гуджарата) Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных...
30 ноября 2020
Повышение спроса на природные бриллианты
CIBJO, международная ювелирная конфедерация, провела в прошлом месяце веб-семинар, посвященный развитию спроса на природные бриллианты, в...
23 ноября 2020
Делянин и Симич: «Не думаем, что лабораторные бриллианты представляют угрозу для природных камней»
Эксперты в области драгоценных камней и ювелирной промышленности Бранко Делянин (Branko Deljanin) и Душан Симич (Dusan Simic) завершили...
16 ноября 2020
Kapu Gems: ограничение производства бриллиантов ведет к росту спроса
Получив степень бакалавра коммерции, Калпеш Д. Вагхани (Kalpesh D. Vaghani) занялся семейным бизнесом. Его понимание рынка бриллиантов и использование...
02 ноября 2020
BlueRock добыла алмаз весом 12,6 карата на руднике Кареевлей
Алмазодобывающая компания, зарегистрированная на лондонском Рынке альтернативных инвестиций (Alternative Investment Market, AIM), придерживается политики отчетности, согласно которой она информирует рынок о добытых алмазах, стоимость которых оценивается более чем в 50 000 долларов.
«В качестве пояснения следует сказать, что алмаз весом 12,6 карата считается исключительным, принимая во внимание, что средний вес бриллиантов в обручальных кольцах в Великобритании составляет 0,6 карата», - сказал наделенный исполнительными полномочиями председатель совета директоров компании Майк Хьюстон (Mike Houston). - Мы надеемся, что добыча этого алмаза знаменует собой начало добычи более качественных алмазов, поскольку в последние месяцы мы проработали трудный участок».
В октябре прошлого года BlueRock Diamonds продала 2900 каратов алмазов с рудника Кареевлей за чуть более 870 000 долларов или по средней цене 300 долларов за карат. Такая цена на алмазы считается конкурентоспособной на текущем рынке.
Лицензионный участок Кареевлей занимает 3000 га и содержит пять известных алмазоносных кимберлитовых трубок. По оценке на ноябрь 2018 года, оставшиеся предполагаемые ресурсы четырех кимберлитовых трубок (KV1, KV2, KV3 и KV5) составляют 367 000 каратов.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished