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02 ноября 2020
Проект GemFair не достиг поставленных целей из-за COVID-19
Проект GemFair планировал распространить свою программу еще на 42 участка добычи алмазов, доведя общее количество до 136 участков, а также обучить еще 213 старателей.
«Затем началась пандемия, и мы быстро поняли, что 2020 год не будет годом, который даст нам возможность осуществить свои планы, - сказала генеральный менеджер и старший вице-президент De Beers по корпоративным вопросам Фериэл Зеруки (Feriel Zerouki). - Вспышка COVID-19 сильно повлияла на операционную среду GemFair в Сьерра-Леоне, а также на мировой алмазный рынок. Это также создало серьезные проблемы для участников GemFair».
По ее словам, сочетание депрессивного алмазного рынка, неурожая и резкого роста цен на продукты питания из-за закрытия границ означает, что продовольственная безопасность стала реальной проблемой для участников проекта, и многие из них стали говорить, что не могут прокормить свои семьи.
«Принимая во внимание наше уникальное положение в местном секторе старательской добычи и наше стремление помочь улучшить жизнь работников этого сектора, мы понимали, что должны сделать все возможное, чтобы поддержать местное сообщество во время этого беспрецедентного кризиса, - сказала Зеруки. - Наша местная команда немедленно мобилизовалась для разработки и развертывания обширного плана реагирования на COVID-19, направленного на предоставление продуктов питания и медицинской поддержки нашим членам, их семьям и более широкому сообществу».
Проект GemFair, который стремится продвигать ответственные закупки у добывающих алмазы старателей, подписал в июле прошлого года Меморандум о взаимопонимании с Германским обществом международного сотрудничества (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, GIZ) и Союзом государств бассейна реки Мано (Mano River Union, MRU).
Меморандум о взаимопонимании поможет разработать и реализовать программу наращивания добычи в странах бассейна реки Мано, таких как Сьерра-Леоне, Либерия, Гвинея и Кот-д'Ивуар, для дальнейшего совершенствования практики в секторе старательской и мелкомасштабной добычи алмазов.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished