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02 ноября 2020
Endiama возобновляет продажу алмазов
«Мы долгое время простаивали и не могли продавать наше алмазное сырье», - сказал недавно через переводчика президент компании Ганга Жуниор (Ganga Júnior), выступая на веб-семинаре «Ангола - Дубай: важные партнеры в будущем торговли».
Несколько алмазных компаний, в том числе De Beers, временно приостановили продажу алмазов примерно в марте этого года, когда правительства закрыли границы и ввели строгие ограничения для сдерживания распространения коронавируса.
Большинство компаний с тех пор возобновили продажу алмазов, хотя им пришлось скорректировать свои традиционные способы проведения аукционов.
Ганга Джуниор также сообщил на веб-семинаре, что Endiama пересмотрела свой производственный план в сторону понижения в результате перерывов в производстве из-за пандемии COVID-19.
Ранее Endiama заявила, что ожидает добыть 8,3 млн каратов алмазного сырья к декабрю, что на 20% меньше первоначального целевого показателя в 10,5 млн каратов в этом году.
Компания также ожидала получить в этом году выручку в размере 1,1 млрд долларов при первоначальной цели в 1,4 млрд долларов.
Ангола заработала около 1,3 млрд долларов от продажи чуть более 9,44 млн каратов алмазов в 2019 году.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished