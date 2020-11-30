Endiama возобновляет продажу алмазов

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Ангольская государственная компания Endiama заявила, что возобновила продажу алмазов после кратковременной остановки из-за пандемии COVID-19.

«Мы долгое время простаивали и не могли продавать наше алмазное сырье», - сказал недавно через переводчика президент компании Ганга Жуниор (Ganga Júnior), выступая на веб-семинаре «Ангола - Дубай: важные партнеры в будущем торговли».

Несколько алмазных компаний, в том числе De Beers, временно приостановили продажу алмазов примерно в марте этого года, когда правительства закрыли границы и ввели строгие ограничения для сдерживания распространения коронавируса.

Большинство компаний с тех пор возобновили продажу алмазов, хотя им пришлось скорректировать свои традиционные способы проведения аукционов.

Ганга Джуниор также сообщил на веб-семинаре, что Endiama пересмотрела свой производственный план в сторону понижения в результате перерывов в производстве из-за пандемии COVID-19.

Ранее Endiama заявила, что ожидает добыть 8,3 млн каратов алмазного сырья к декабрю, что на 20% меньше первоначального целевого показателя в 10,5 млн каратов в этом году.

Компания также ожидала получить в этом году выручку в размере 1,1 млрд долларов при первоначальной цели в 1,4 млрд долларов.

Ангола заработала около 1,3 млрд долларов от продажи чуть более 9,44 млн каратов алмазов в 2019 году.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





