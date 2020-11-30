Эксклюзив
Пол Зимниски объясняет восстановление алмазного рынка праздничным спросом
Алмазный рынок начал год на высокой ноте перед тем, как пандемия COVID-19 нанесла ущерб в начале марта. Спрос на бриллианты восстанавливался...
Сегодня
Поставки алмазного сырья в Индию через систему онлайн-тендеров помогают в ситуации, осложненной COVID-19
Динеш Навадия (Dinesh Navadiya), региональный председатель (регион Гуджарата) Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных...
30 ноября 2020
Повышение спроса на природные бриллианты
CIBJO, международная ювелирная конфедерация, провела в прошлом месяце веб-семинар, посвященный развитию спроса на природные бриллианты, в...
23 ноября 2020
Делянин и Симич: «Не думаем, что лабораторные бриллианты представляют угрозу для природных камней»
Эксперты в области драгоценных камней и ювелирной промышленности Бранко Делянин (Branko Deljanin) и Душан Симич (Dusan Simic) завершили...
16 ноября 2020
Kapu Gems: ограничение производства бриллиантов ведет к росту спроса
Получив степень бакалавра коммерции, Калпеш Д. Вагхани (Kalpesh D. Vaghani) занялся семейным бизнесом. Его понимание рынка бриллиантов и использование...
02 ноября 2020
UNI Diamonds будет выкладывать на своих платформах отчеты GIA о происхождении бриллиантов
В результате данного соглашения ключевая информация о происхождении бриллиантов, содержащаяся в таких отчетах, включая изображения алмазов, из которых они были огранены, теперь будет доступна напрямую через платформы UNI.
Ювелиры, использующие недавно разработанное приложение для розничных торговцев, предоставленное UNI, смогут улучшить услуги по изготовлению изделий на заказ, которые они виртуально предлагают своим клиентам, предоставляя им точную и проверяемую информацию о том, как были получены и обработаны определенные бриллианты.
UNI разрабатывает набор инструментов для поддержки розничных продавцов ювелирных изделий, позволяя им максимизировать свои продажи и прибыльность на быстро меняющемся рынке.
Благодаря партнерству с Malca Amit уникальные платформы UNI позволяют быстро доставлять бриллианты от партнеров-поставщиков розничным торговцам ювелирными изделиями, использующим услуги UNI.