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02 ноября 2020

UNI Diamonds будет выкладывать на своих платформах отчеты GIA о происхождении бриллиантов

Сегодня
Новости
Компания UNI Diamonds объявила о достижении соглашения с Геммологическим институтом Америки (Gemological Institute of America, GIA) об интеграции отчетов GIA о происхождении бриллиантов во все платформы UNI, на которых ведется торговля этими драгоценными камнями.
В результате данного соглашения ключевая информация о происхождении бриллиантов, содержащаяся в таких отчетах, включая изображения алмазов, из которых они были огранены, теперь будет доступна напрямую через платформы UNI.
Ювелиры, использующие недавно разработанное приложение для розничных торговцев, предоставленное UNI, смогут улучшить услуги по изготовлению изделий на заказ, которые они виртуально предлагают своим клиентам, предоставляя им точную и проверяемую информацию о том, как были получены и обработаны определенные бриллианты.
UNI разрабатывает набор инструментов для поддержки розничных продавцов ювелирных изделий, позволяя им максимизировать свои продажи и прибыльность на быстро меняющемся рынке.
Благодаря партнерству с Malca Amit уникальные платформы UNI позволяют быстро доставлять бриллианты от партнеров-поставщиков розничным торговцам ювелирными изделиями, использующим услуги UNI.

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