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26 октября 2020
Botswana Diamonds обнаружила новую кимберлитовую трубку на проекте Торни Ривер
Выход породы (небольшая трубка) был обнаружен в ходе недавней программы бурения компании и охватывает целевую площадь размером 0,4 га.
«В результате бурения была обнаружена небольшая кимберлитовая трубка на проекте Торни Ривер. Это очень важно, поскольку близлежащие выходы кимберлита в районе Марсфонтейна (Marsfontein) площадью 0,4 га и Шугабёд (Sugarbird) площадью 0,5 га стали чрезвычайно прибыльными производствами по добыче алмазов, - сказал председатель совета директоров Botswana Diamonds Джон Тилинг (John Teeling). - Мы продвигаем программу, чтобы определить объем этого нового ресурса, особенно потому, что, как известно, классы алмазов одинаковы по всей территории».
Всего в районе Торни Ривер было пробурено шесть скважин, и в общей сложности на протяжении 39,5 метров они пересекли кимберлиты, а еще на протяжении 55 метров скважины пересекли выветрившуюся кимберлитовую брекчию.
Согласно Botswana Diamonds, лучшая скважина пересекла кимберлит и кимберлитовую брекчию (под углом 45 градусов) на протяжении 19 метров.
И кимберлит, и кимберлитовая брекчия анализируются на наличие алмазов и их индикаторов.
Botswana Diamonds сообщила, что при бурении на объектах Марсфонтейн не было обнаружено никаких дополнительных расширений кимберлита M8.
«Основное внимание на этом участке будет уделяться алмазоносным россыпям, подтвержденным нашей недавней программой геофизических исследований…», - говорится в сообщении компании и отмечается, что «еще пять целей будут пробурены в районе Торни Ривер в ближайшем будущем».
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished