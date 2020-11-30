Подведены итоги конкурса «Наши алмазы – для нашего будущего»

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Завершился объявленный агентством Rough&Polished при участии АО «АГД Даймондс» творческий конкурс для детей и подростков «Наши алмазы – для нашего будущего» («Our Diamonds for Our Future»). Цель конкурса – поддержать детей в период пандемии коронавируса, дать им дополнительную возможность для социализации и самовыражения, простимулировать их креативность.

На конкурс поступило 112 работ, 42 литературных и 70 художественных произведений. Заявки пришли из более чем 50 регионов России, а также из США, Намибии, Франции, Бельгии, Китая, Таджикистана.

Жюри конкурса, рассмотрев предоставленные конкурсантами конкурсные работы, решило:

Присудить звание победителя в номинации «Лучшая художественная работа для детей до 10 лет. Рисунок, серия рисунков, комикс» Дмитрию Дмитриеву (Россия, г. Новосибирск, 21.07.2014 г.р.).

Присудить звание победителя в номинации «Лучшее литературное произведение для детей от 10 до 14 лет» Софье Кисляковой, (Россия, г. Заречный, Пензенская область, 28.02.2008 г.р.).

Присудить звание победителя в номинации «Лучшее литературное произведение для подростков от 14 до 16 лет» Виктории Шокун (Россия, г. Екатеринбург, 23.09.2004 г.р.).

Также жюри приняло решение отметить специальными Дипломами участников конкурса:

«За лучший рассказ на английском языке» Nina Le Troadec (11 лет США, г. Майами).

«За лучший рассказ на французском языке» Roman Daras-Shumov (11 лет, Франция, г. Страсбург).

«За оригинальное предложение использования алмазов в борьбе с коронавирусом» Juliette Wouters (8 лет, Бельгия, Антверпен) и Ярослава Максимова (7 лет, Россия, г. Чебоксары).

«За лучшую иллюстрацию к рассказу» Emma Le Troadec (9 лет, США, г. Майами).

«За обоснование использования алмаза в медицине» «Алмазы для здоровья» Владимира Панасенко (10 лет, Россия, с. Садовое, Республика Калмыкия).

«За обоснование использования алмаза в медицине» «Алмазы для здоровья» Виктора Панасенко (7 лет, Россия, с. Садовое, Республика Калмыкия).

«За самый приключенческий комикс» Диану Матвееву (9 лет, Россия, г. Санкт-Петербург).

«За технологические предложения по использованию алмаза» Михаил-Акила Гао (11 лет, КНР, г. Джухай).

«За семейный подход» Одри-Мари Гао (8 лет), Ника Гао (5 лет) все КНР, г. Джухай.

«За лучший комикс» Марию Селиваненко (9 лет, Россия, г. Москва).

«За нестандартный подход» Сергея Осташева (10 лет, Россия, г. Архангельск).

«За реалистичность в отражении художественных образов» Ярослава Савицкого (9 лет, Россия, г. Архангельск).

«В гармонии с природой. За экологический взгляд на добычу алмазов» Дмитрия Дмитриева (5 лет, Россия, г. Новосибирск).

«За кристальную чистоту слога» Павла Егорова (11 лет, Россия, г. Якутск).

Победитель в каждой номинации награждается поездкой на месторождение алмазов им. В. Гриба в Архангельской области России.

Даты поездки будут оговариваться отдельно с каждым из победителей. Они будут определяться сроками окончания глобального карантина, снятием ограничений на передвижение и графиком самих победителей.

Все участники конкурса награждаются почетными дипломами.



