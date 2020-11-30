Президент Ботсваны воздал должное местной алмазной промышленности

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Президент Ботсваны Мокгветси Масиси поблагодарил участников алмазной отрасли во главе с De Beers за спасение доходного бизнеса страны от полного краха из-за пандемии COVID-19.

«Я хотел бы воздать должное всем участникам цепочки создания стоимости алмазов за их неуклонную стойкость в последние месяцы пандемии COVID-19», - сказал он на виртуальном собрании в рамках «Алмазной недели действий» (Diamond Impact Week).

«Несмотря на то, что продажи алмазов значительно упали в первом и втором кварталах 2020 года, вы продолжали спасать отрасль от полного краха, и теперь мы начинаем замечать улучшение продаж, хотя и минимальное», - отметил президент.

Debswana, совместное предприятие Ботсваны и De Beers, произвело 12,3 млн каратов алмазов за первые девять месяцев года, что на 29% меньше, чем за тот же период 2019 года.

Согласно данным, опубликованным центральным банком страны, экспорт алмазного сырья Ботсваны упал примерно на 66% в третьем квартале по сравнению с тем же периодом прошлого года из-за пандемии COVID-19.

Границы Ботсваны были закрыты в марте, что затруднило для иностранных покупателей алмазов поездку в эту южноафриканскую страну на ежемесячные продажи алмазов, проводимые De Beers в Габороне.

Ботсвана получает около 30% государственных доходов от алмазов, на которые приходится 70% экспорта.

Масиси сказал также, что алмазная отрасль в Ботсване теперь открыта для бизнеса, инициатива по бенефикации алмазов на местах уже действует и в настоящее время проводятся международные сделки.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





