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26 октября 2020
Розовый алмаз с рудника Луло компании Lucapa Diamond дал жизнь трем бриллиантам
Фото: Lucapa Diamond
Как сообщила компания Lucapa Diamond, розовый алмаз весом 46 каратов, добытый на принадлежащем ей на 40% алмазном проекте Луло (Lulo) в Анголе, а затем проданный партнерству с участием ограночной компании Safdico, дал жизнь трем бриллиантам – одному ограненному в форме сердца весом 15,2 карата и двум камням грушевидной формы весом 3,3 карата и 2,3 карата.
Бриллиант в форме сердца весом 15,2 карата был оценен Геммологическим институтом Америки (Gemological Institute of America, GIA) как драгоценный камень интенсивного оранжево-розового цвета, чистоты VVS1 с отличными оценками как по полировке, так и по симметрии.
Lucapa Diamond и ее партнеры по Луло сохранят долю в марже, которая будет получена от продажи полученных в результате бриллиантов в рамках партнерства с Safdico.
Алмаз розового цвета весом 46 каратов - самый крупный цветной алмаз ювелирного качества, извлеченный на сегодняшний день на руднике Луло.
«Бриллианты розового цвета встречаются редко и составляют менее 0,1% мировой добычи алмазов. В связи с недавним закрытием известного подземного рудника Аргайл в Австралии, на котором добывалось около 90% природных розовых алмазов в мире, эти бриллианты становятся еще более редкими, - говорит исполнительный директор Lucapa Стивен Везеролл (Stephen Wetherall). - Это хороший знак для продажи розового бриллианта весом 15,2 карата и других бриллиантов, полученных в результате данного уникального партнерства по огранке, увеличивающего стоимость алмазов».
Трансформирующие отрасль маркетинговые правила, принятые в Анголе в 2019 году, позволили Lucapa Diamond и ее партнерам продавать алмазы по альтернативным каналам и другим партнерствам, способствующим увеличению стоимости камней сверх обычной цены на алмазное сырье, достигаемой на выходе с рудника.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished