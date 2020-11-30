Новое месторождение алмазов и золота обнаружено в Нунавуте

Сегодня

Уникальное месторождение алмазов и золота обнаружено недалеко от арктического побережья Канады, примерно в 155 километрах к юго-востоку от эскимосской деревни Куглуктук (Kugluktuk) в провинции Нунавут, сообщает телерадиокомпания CBC.

Как сообщил Грэм Пирсон (Graham Pearson), исследователь из Университета Альберты, месторождению, где он нашел три небольших алмаза, 2,85 миллиарда лет.

По словам Пирсона, необходимо дальнейшее взятие проб, чтобы лучше понять, насколько месторождение богато как алмазами, так и золотом.

Открытие проливает также свет на условия возникновения первых континентов.



Алекс Шишло для Rough&Polished





