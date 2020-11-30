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26 октября 2020
Бизнес китайской ювелирной компании Qeelin во время пандемии вырос
Фото: Qeelin
Деннис Чан (Dennis Chan), 60-летний соучредитель и креативный директор Qeelin, был вдохновлен поездкой в 1997 году в китайский Дуньхуан, где находится комплекс из сотен гротов, украшенных буддийскими статуями. Дизайнер из Гонконга основал свой бренд семь лет спустя вместе с французским бизнесменом Гийомом Брошаром (Guillaume Brochard).
В 2013 году бренд был приобретен французской группой компаний Kering, производящей предметы роскоши, благодаря чему традиционные китайские изделия фирмы Qeelin были выведены на мировую арену через 30 бутиков в материковом Китае и в общей сложности более 100 точек продаж, включая бутик на Вандомской площади в Париже, который открылся в июне прошлого года, как об этом рассказывается в статье, опубликованной порталом Jing Daily в прошлое воскресенье.
Говоря о тенденциях на ювелирном рынке Китая, Чан сказал, что поколение его матери носило украшения только в особых случаях. Но современные потребители рассматривают украшения как выражение индивидуального стиля и как часть своей повседневной одежды. «Что касается Qeelin, то я всегда стараюсь найти хороший баланс между традициями и забавностью, - говорит он. - Мы по-прежнему очень эмоционально привязаны к нашим культурным символам. Вот почему украшения Qeelin представляют собой забавное сочетание китайской символики и современности».
Продажи Qeelin ускорились во время и после пандемии COVID-19 в Китае благодаря возвращению на родину китайских потребителей, благоприятному впечатлению от ювелирного дизайна Qeelin и усилению маркетинговой активности компании.
Совсем недавно компания представила новую рождественскую коллекцию панд в ювелирном исполнении под названием «Guimi Bo Bo», что в переводе с китайского означает «сердечный друг». Каждая панда украшена рождественской шапочкой с движущимися красными агатовыми помпонами. Коллекции суждено стать звездой сезона. Очаровательная панда Бо Бо, отмечает компания, являясь героем одной из знаковых коллекций Qeelin, стала воплощением дружелюбия и символом невинности и мира, что идеально подходит для этого сезона.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished