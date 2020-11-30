Бизнес китайской ювелирной компании Qeelin во время пандемии вырос

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Фото: Qeelin

Деннис Чан (Dennis Chan), 60-летний соучредитель и креативный директор Qeelin, был вдохновлен поездкой в 1997 году в китайский Дуньхуан, где находится комплекс из сотен гротов, украшенных буддийскими статуями. Дизайнер из Гонконга основал свой бренд семь лет спустя вместе с французским бизнесменом Гийомом Брошаром (Guillaume Brochard).В 2013 году бренд был приобретен французской группой компаний Kering, производящей предметы роскоши, благодаря чему традиционные китайские изделия фирмы Qeelin были выведены на мировую арену через 30 бутиков в материковом Китае и в общей сложности более 100 точек продаж, включая бутик на Вандомской площади в Париже, который открылся в июне прошлого года, как об этом рассказывается в статье, опубликованной порталом Jing Daily в прошлое воскресенье.Говоря о тенденциях на ювелирном рынке Китая, Чан сказал, что поколение его матери носило украшения только в особых случаях. Но современные потребители рассматривают украшения как выражение индивидуального стиля и как часть своей повседневной одежды. «Что касается Qeelin, то я всегда стараюсь найти хороший баланс между традициями и забавностью, - говорит он. - Мы по-прежнему очень эмоционально привязаны к нашим культурным символам. Вот почему украшения Qeelin представляют собой забавное сочетание китайской символики и современности».Продажи Qeelin ускорились во время и после пандемии COVID-19 в Китае благодаря возвращению на родину китайских потребителей, благоприятному впечатлению от ювелирного дизайна Qeelin и усилению маркетинговой активности компании.Совсем недавно компания представила новую рождественскую коллекцию панд в ювелирном исполнении под названием «Guimi Bo Bo», что в переводе с китайского означает «сердечный друг». Каждая панда украшена рождественской шапочкой с движущимися красными агатовыми помпонами. Коллекции суждено стать звездой сезона. Очаровательная панда Бо Бо, отмечает компания, являясь героем одной из знаковых коллекций Qeelin, стала воплощением дружелюбия и символом невинности и мира, что идеально подходит для этого сезона.