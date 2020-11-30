Bain & Co: рынок предметов роскоши в ближайшие годы станет в большей степени местным по своему характеру

Сегодня

Фото: Bain & Co.

После второго квартала, худшего квартала для рынка предметов роскоши, и после позитивных признаков восстановления в третьем квартале неопределенность по-прежнему остается ключевым словом для праздничного сезона, утверждают Клаудиа д'Априцио (Claudia d'Aprizio) и Федерика Левато (Federica Levato), авторы последнего обновления к докладу Bain & Co. о мировом рынке предметов роскоши.Согласно обновлению, опубликованному 18 ноября 2020 года, рыночные показатели в четвертом квартале ожидаются разные в зависимости от темпа восстановления в регионах: Китай движется полным ходом, Азия остается в режиме восстановления, Америка выглядит вялой (хотя и находится на правильном пути), а Европа все еще борется с пандемией COVID-19. Прогноз аналитиков на последний квартал указывает на падение роста рынка, колеблющееся от 5% до 20% по сравнению с 2019 годом. По оценке Bain, общий рост рынка предметов роскоши в 2020 году снизится на 23% (наиболее вероятная цифра) по сравнению с прошлым годом.Тем не менее в докладе Bain говорится, что 2021 год станет годом (частичного) восстановления на рынке предметов роскоши, который, по оценкам, вырастет примерно до 87-98% от уровня 2019 года, если исходить из постепенного прогресса. Восстановление рынка до уровней, существовавших до COVID-19, вероятно, произойдет между 2022 и 2023 годами в зависимости от тенденций в реальной экономике и уверенности потребителей на фоне санитарного кризиса, рецессии, социально-политических потрясений, а также от туристических потоков, считают аналитики компании.«Несмотря на неспокойные времена, рынок предметов роскоши снова будет процветать, поскольку компании займут ведущее место в преобразовании отрасли в интересах клиентов», - говорится в докладе и отмечается, что пандемия COVID-19, несмотря на то, что она тормозит рынок, тем не менее ускорила важное движение вперед, меняющее эту отрасль.По словам Bain, рынок предметов роскоши, традиционно ориентированный на туристов, в ближайшие годы станет в большей степени местным по своему характеру по всему миру. В докладе отмечается, что кризис, вызванный коронавирусом, способствовал перемещению расходов на предметы роскоши из «сферы путешествий» в «домашнюю сферу», и говорится, что «к 2025 году, несмотря на постепенное восстановление туризма, покупки внутри стран станут более актуальными по сравнению с докризисным уровнем». По мнению аналитиков Bain, репатриация расходов будет происходить в основном в Азии (в первую очередь в Китае), а не в более зрелых странах, все больше перемещая центр тяжести рынка предметов роскоши с Запада на Восток.