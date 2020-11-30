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26 октября 2020
Таможня Гонконга изъяла 160 алмазов, которые контрабандой переправлялись в Шэньчжэнь
Груз, направлявшийся в Шэньчжэнь, должен был быть провезен контрабандой через открывшийся в апреле контрольно-пропускной пункт Хун Юэнь Вай (Heung Yuen Wai), чтобы избежать строгих ограничений на импорт и налогов материкового Китая, составляющих от 10 до 20 процентов стоимости драгоценных камней.
На этом пункте пограничного контроля и были изъяты алмазы. Задержание груза было произведено 26 ноября, когда грузовик, направлявшийся в Шэньчжэнь, был выбран для плановой проверки.
Считается, что алмазы везли на фабрики через границу, где их превращали в украшения для продажи на материковом рынке.
В материковом Китае существует высокий спрос на предметы роскоши, такие как ювелирные изделия из драгоценных металлов с бриллиантами, и это создает рынок сбыта для трансграничных контрабандистов.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished