Таможня Гонконга изъяла 160 алмазов, которые контрабандой переправлялись в Шэньчжэнь

Сегодня

Согласно сообщению, опубликованному в газете South China Morning Post, во время таможенного досмотра грузовика в Гонконге на новом пограничном пункте было изъято более 160 алмазов на сумму около 840 000 долларов США.

Груз, направлявшийся в Шэньчжэнь, должен был быть провезен контрабандой через открывшийся в апреле контрольно-пропускной пункт Хун Юэнь Вай (Heung Yuen Wai), чтобы избежать строгих ограничений на импорт и налогов материкового Китая, составляющих от 10 до 20 процентов стоимости драгоценных камней.

На этом пункте пограничного контроля и были изъяты алмазы. Задержание груза было произведено 26 ноября, когда грузовик, направлявшийся в Шэньчжэнь, был выбран для плановой проверки.

Считается, что алмазы везли на фабрики через границу, где их превращали в украшения для продажи на материковом рынке.

В материковом Китае существует высокий спрос на предметы роскоши, такие как ювелирные изделия из драгоценных металлов с бриллиантами, и это создает рынок сбыта для трансграничных контрабандистов.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished



