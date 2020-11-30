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26 октября 2020

Выставка часов Watches & Wonders в 2021 году вновь пройдет в онлайн-формате из-за COVID-19

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Плохая новость для коллекционеров, надеявшихся приехать в 2021 году в Женеву на одну из крупнейших в мире часовых ярмарок Watches & Wonders.
Дирекция ярмарки объявила о принятом решении второй год подряд проводить мероприятие в онлайн-формате.
«В свете неопределенности на фоне нынешнего кризиса в сфере здравоохранения Watches and Wonders Geneva приняла решение не проводить в очном формате салон, запланированный на 7-13 апреля 2021 года», - говорится в заявлении исполнительного комитета выставки.
Ярмарка пройдет в те же числа, но в режиме онлайн.
Планируется участие до 50 брендов, включая Patek Philippe, Rolex и A. Lange & Söhne, а также независимых брендов, таких как MB&F и H. Moser & Cie.
Даты проведения женевской часовой ярмарки в 2022 году пока не объявлены.
 
Алекс Шишло для Rough&Polished
 

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