Эксклюзив
Поставки алмазного сырья в Индию через систему онлайн-тендеров помогают в ситуации, осложненной COVID-19
Динеш Навадия (Dinesh Navadiya), региональный председатель (регион Гуджарата) Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных...
30 ноября 2020
Повышение спроса на природные бриллианты
CIBJO, международная ювелирная конфедерация, провела в прошлом месяце веб-семинар, посвященный развитию спроса на природные бриллианты, в...
23 ноября 2020
Делянин и Симич: «Не думаем, что лабораторные бриллианты представляют угрозу для природных камней»
Эксперты в области драгоценных камней и ювелирной промышленности Бранко Делянин (Branko Deljanin) и Душан Симич (Dusan Simic) завершили...
16 ноября 2020
Kapu Gems: ограничение производства бриллиантов ведет к росту спроса
Получив степень бакалавра коммерции, Калпеш Д. Вагхани (Kalpesh D. Vaghani) занялся семейным бизнесом. Его понимание рынка бриллиантов и использование...
02 ноября 2020
Крис Дель Гатто: «Мы предоставляем капитал «умным» компаниям»
Крис Дель Гатто (Chris Del Gatto), генеральный директор и соучредитель компании DELGATTO Diamond Finance Fund L. P., базирующейся в Нью-Йорке и являющейся небанковским...
26 октября 2020
Выставка часов Watches & Wonders в 2021 году вновь пройдет в онлайн-формате из-за COVID-19
Дирекция ярмарки объявила о принятом решении второй год подряд проводить мероприятие в онлайн-формате.
«В свете неопределенности на фоне нынешнего кризиса в сфере здравоохранения Watches and Wonders Geneva приняла решение не проводить в очном формате салон, запланированный на 7-13 апреля 2021 года», - говорится в заявлении исполнительного комитета выставки.
Ярмарка пройдет в те же числа, но в режиме онлайн.
Планируется участие до 50 брендов, включая Patek Philippe, Rolex и A. Lange & Söhne, а также независимых брендов, таких как MB&F и H. Moser & Cie.
Даты проведения женевской часовой ярмарки в 2022 году пока не объявлены.
Алекс Шишло для Rough&Polished