Эксклюзив

Поставки алмазного сырья в Индию через систему онлайн-тендеров помогают в ситуации, осложненной COVID-19

Динеш Навадия (Dinesh Navadiya), региональный председатель (регион Гуджарата) Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных...

30 ноября 2020

Повышение спроса на природные бриллианты

CIBJO, международная ювелирная конфедерация, провела в прошлом месяце веб-семинар, посвященный развитию спроса на природные бриллианты, в...

23 ноября 2020

Делянин и Симич: «Не думаем, что лабораторные бриллианты представляют угрозу для природных камней»

Эксперты в области драгоценных камней и ювелирной промышленности Бранко Делянин (Branko Deljanin) и Душан Симич (Dusan  Simic) завершили...

16 ноября 2020

Kapu Gems: ограничение производства бриллиантов ведет к росту спроса

Получив степень бакалавра коммерции, Калпеш Д. Вагхани (Kalpesh D. Vaghani) занялся семейным бизнесом. Его понимание рынка бриллиантов и использование...

02 ноября 2020

Крис Дель Гатто: «Мы предоставляем капитал «умным» компаниям»

Крис Дель Гатто (Chris Del Gatto), генеральный директор и соучредитель компании DELGATTO Diamond Finance Fund L. P., базирующейся в Нью-Йорке и являющейся небанковским...

26 октября 2020

В октябре розничные продажи ювелирных изделий и предметов роскоши в Гонконге упали на 26,6%

Сегодня
Новости
Согласно данным, опубликованным 1 декабря 2020 года Департаментом переписи населения и статистики, в октябре розничные продажи Гонконга продолжили снижаться. Однако цифры указывают на то, что падение происходило гораздо медленнее, говорится в сообщении, опубликованном порталом rttnew.com. В октябре розничные продажи снизились на 9,3 процента в годовом исчислении после падения на 13,3 процента в сентябре. В октябре объем розничных продаж по стоимости снизился на 8,8% по сравнению с прошлым годом после снижения на 12,8% в предыдущем месяце.
В октябре объем продаж ювелирных изделий, наручных часов и ценных подарков в стоимостном выражении снизился на 26,6% в годовом исчислении. Продажи одежды, обуви и сопутствующих товаров упали на 10,8%, прочих потребительских товаров - на 11,1%. Цены на продукты питания, алкогольные напитки, табак и топливо снизились на 6,5% и 3,7% соответственно.
В октябре этого года снижение розничных продаж по сравнению с октябрем прошлого года сократилось, поскольку настроение потребителей улучшилось на фоне стабильной эпидемической ситуации в этом месяце.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished


Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
Конкурс
©2007-2020
Rough and Polished