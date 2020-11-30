Эксклюзив
Поставки алмазного сырья в Индию через систему онлайн-тендеров помогают в ситуации, осложненной COVID-19
Динеш Навадия (Dinesh Navadiya), региональный председатель (регион Гуджарата) Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных...
30 ноября 2020
Повышение спроса на природные бриллианты
CIBJO, международная ювелирная конфедерация, провела в прошлом месяце веб-семинар, посвященный развитию спроса на природные бриллианты, в...
23 ноября 2020
Делянин и Симич: «Не думаем, что лабораторные бриллианты представляют угрозу для природных камней»
Эксперты в области драгоценных камней и ювелирной промышленности Бранко Делянин (Branko Deljanin) и Душан Симич (Dusan Simic) завершили...
16 ноября 2020
Kapu Gems: ограничение производства бриллиантов ведет к росту спроса
Получив степень бакалавра коммерции, Калпеш Д. Вагхани (Kalpesh D. Vaghani) занялся семейным бизнесом. Его понимание рынка бриллиантов и использование...
02 ноября 2020
Крис Дель Гатто: «Мы предоставляем капитал «умным» компаниям»
Крис Дель Гатто (Chris Del Gatto), генеральный директор и соучредитель компании DELGATTO Diamond Finance Fund L. P., базирующейся в Нью-Йорке и являющейся небанковским...
26 октября 2020
В октябре розничные продажи ювелирных изделий и предметов роскоши в Гонконге упали на 26,6%
В октябре объем продаж ювелирных изделий, наручных часов и ценных подарков в стоимостном выражении снизился на 26,6% в годовом исчислении. Продажи одежды, обуви и сопутствующих товаров упали на 10,8%, прочих потребительских товаров - на 11,1%. Цены на продукты питания, алкогольные напитки, табак и топливо снизились на 6,5% и 3,7% соответственно.
В октябре этого года снижение розничных продаж по сравнению с октябрем прошлого года сократилось, поскольку настроение потребителей улучшилось на фоне стабильной эпидемической ситуации в этом месяце.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished