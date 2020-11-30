В октябре розничные продажи ювелирных изделий и предметов роскоши в Гонконге упали на 26,6%

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Согласно данным, опубликованным 1 декабря 2020 года Департаментом переписи населения и статистики, в октябре розничные продажи Гонконга продолжили снижаться. Однако цифры указывают на то, что падение происходило гораздо медленнее, говорится в сообщении, опубликованном порталом rttnew.com. В октябре розничные продажи снизились на 9,3 процента в годовом исчислении после падения на 13,3 процента в сентябре. В октябре объем розничных продаж по стоимости снизился на 8,8% по сравнению с прошлым годом после снижения на 12,8% в предыдущем месяце.

В октябре объем продаж ювелирных изделий, наручных часов и ценных подарков в стоимостном выражении снизился на 26,6% в годовом исчислении. Продажи одежды, обуви и сопутствующих товаров упали на 10,8%, прочих потребительских товаров - на 11,1%. Цены на продукты питания, алкогольные напитки, табак и топливо снизились на 6,5% и 3,7% соответственно.

В октябре этого года снижение розничных продаж по сравнению с октябрем прошлого года сократилось, поскольку настроение потребителей улучшилось на фоне стабильной эпидемической ситуации в этом месяце.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





