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26 октября 2020

«Бриллианты сквозь время» теперь можно купить онлайн

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«Бриллианты сквозь время» теперь можно купить онлайн!

Книга является первым собственным изданием Всемирного музея алмазов

1 декабря 2020 г. - Лондон, Великобритания: «Бриллианты сквозь время», первая книга Всемирного музея алмазов из серии публикаций Facets of Mankind («Грани человечества»), теперь доступна для покупки онлайн.

Книгу составила и отредактировала главный хранитель Всемирного музея алмазов и всемирно известный эксперт по ювелирному искусству доктор Уша Р. Балакришнан (Usha R Balakrishnan). В книге 432 страницы с 309 богатыми иллюстрациями. Уша Р. Балакришнан и девять других выдающихся авторов написали к этому изданию десять монографий: 

Книгу составила и отредактировала главный хранитель Всемирного музея алмазов и всемирно известный эксперт по ювелирному искусству доктор Уша Р. Балакришнан (Usha R Balakrishnan). В книге 432 страницы с 309 богатыми иллюстрациями. Уша Р. Балакришнан и девять других выдающихся авторов написали к этому изданию десять монографий:

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  • «Бриллиант «Низам»: маленький «Кохинур» в священном фонде низама Хайдарабада» (“The Nizam Diamond: Bala Koh-i-Noor, in the Sacred Trust of the Nizam of Hyderabad”) - автор Уша Р. Балакришнан (Usha R Balakrishnan);
  • «Бриллианты из числа драгоценностей французской короны - между Западом и Востоком» (“Diamonds of the French Crown Jewels – between West and East”) – автор Франсуа Фарж (François Farges);
  • «Краткая история алмазов с Борнео» (“A Concise History of Diamonds from Borneo”) - автор Дерек Дж. Контент (Derek J. Content);
  • «Индийские бриллианты и португальцы во время подъема Империи Великих Моголов» (“Indian Diamonds and the Portuguese during the rise of the Mughal Empire”) - автор Уго Мигель Креспо (Hugo Miguel Crespo);
  • «Два больших бриллианта из Индии» (“Two Large Diamonds from India”) – автор Джек Огден (Jack Ogden);
  • «Бриллианты Романовых - история великолепия» (The Romanov Diamonds - History of Splendour) – автор Стефано Паппи (Stefano Pappi);
  • «Драгоценности Лондондерри 1819–1959» (The Londonderry Jewels 1819-1959) – автор Дайана Скарисбрик (Diana Scarisbrick);
  • «Одежда, производящая впечатление в Юго-Восточной Азии» (“Dress to Impress in South East Asia”) - автор Рене Брус (René Brus);
  • «Знаменитые бриллианты сильных женщин» (“Powerful Women Important Diamonds”) - автор Рут Пельтасон (Ruth Peltason);
  • «Один из десяти тысяч - уникальный мир цветных бриллиантов» (“One in Ten Thousand; the Unique World of Coloured Diamonds”) - автор Джон Кинг (John King).

В своем предисловии Алекс Попов, основатель Всемирного музея алмазов, пишет: «Создание Всемирного музея алмазов знаменует собой первый шаг на долгом пути к возрождению страсти к алмазам, ведению хроники традиций, изучению культур и демонстрации вечной актуальности красоты, даже в настоящее время. В этом сборнике собраны различные истории, раскрывающие множество пониманий бриллианта и то, как человеческие эмоции и убеждения отражаются в его тысячах граней. Книга иллюстрирована невероятными фотографиями редко встречающихся драгоценных камней и украшений из закрытых коллекций и реконструкциями исторических алмазов, выполненных с помощью самых современных компьютерных технологий».

Книгу можно купить здесь: https://facetsofmankind.org/shop/
Запросы просьба направлять по адресу: info@facetsofmankind.org.



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