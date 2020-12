«Бриллианты сквозь время» теперь можно купить онлайн!

Книга является первым собственным изданием Всемирного музея алмазов





Книгу составила и отредактировала главный хранитель Всемирного музея алмазов и всемирно известный эксперт по ювелирному искусству доктор Уша Р. Балакришнан (Usha R Balakrishnan). В книге 432 страницы с 309 богатыми иллюстрациями. Уша Р. Балакришнан и девять других выдающихся авторов написали к этому изданию десять монографий:

«Бриллиант «Низам»: маленький «Кохинур» в священном фонде низама Хайдарабада» (“The Nizam Diamond: Bala Koh-i-Noor, in the Sacred Trust of the Nizam of Hyderabad”) - автор Уша Р. Балакришнан (Usha R Balakrishnan);

«Бриллианты из числа драгоценностей французской короны - между Западом и Востоком» (“Diamonds of the French Crown Jewels – between West and East”) – автор Франсуа Фарж (François Farges);

«Краткая история алмазов с Борнео» (“A Concise History of Diamonds from Borneo”) - автор Дерек Дж. Контент (Derek J. Content);

«Индийские бриллианты и португальцы во время подъема Империи Великих Моголов» (“Indian Diamonds and the Portuguese during the rise of the Mughal Empire”) - автор Уго Мигель Креспо (Hugo Miguel Crespo);

«Два больших бриллианта из Индии» (“Two Large Diamonds from India”) – автор Джек Огден (Jack Ogden);

«Бриллианты Романовых - история великолепия» (The Romanov Diamonds - History of Splendour) – автор Стефано Паппи (Stefano Pappi);

«Драгоценности Лондондерри 1819–1959» (The Londonderry Jewels 1819-1959) – автор Дайана Скарисбрик (Diana Scarisbrick);

«Одежда, производящая впечатление в Юго-Восточной Азии» (“Dress to Impress in South East Asia”) - автор Рене Брус (René Brus);

«Знаменитые бриллианты сильных женщин» (“Powerful Women Important Diamonds”) - автор Рут Пельтасон (Ruth Peltason);