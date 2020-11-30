Gem Diamonds добыла алмаз весом 179 каратов на своем руднике в Лесото

Сегодня

Фото: Gem DiamondsКомпания Gem Diamonds заявила, что на прошлой неделе на своем руднике Летсенг (Letšeng) в Лесото добыла высококачественный белый алмаз первого типа весом 179 каратов.Она сообщила об этом в Твиттере, отметив, что он стал 16-м добытым ею драгоценным камнем весом более 100 каратов из тех, что были извлечены на руднике Летсенг в этом году.В прошлом месяце Gem Diamonds добыла высококачественный алмаз весом 104 карата.Кроме того, в августе и сентябре были обнаружены алмазы весом 442 карата и 233 карата соответственно.Компания сообщила также, что в начале прошлой недели на руднике Летсенг был извлечен розовый алмаз типа II весом 14,09 карата.В третьем квартале Gem Diamonds сократила свой чистый долг на 6,6 млн долларов, завершив отчетный период с денежной позицией в 1,1 млн долларов.