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26 октября 2020
Gem Diamonds добыла алмаз весом 179 каратов на своем руднике в Лесото
Фото: Gem Diamonds
Компания Gem Diamonds заявила, что на прошлой неделе на своем руднике Летсенг (Letšeng) в Лесото добыла высококачественный белый алмаз первого типа весом 179 каратов.
Она сообщила об этом в Твиттере, отметив, что он стал 16-м добытым ею драгоценным камнем весом более 100 каратов из тех, что были извлечены на руднике Летсенг в этом году.
В прошлом месяце Gem Diamonds добыла высококачественный алмаз весом 104 карата.
Кроме того, в августе и сентябре были обнаружены алмазы весом 442 карата и 233 карата соответственно.
Компания сообщила также, что в начале прошлой недели на руднике Летсенг был извлечен розовый алмаз типа II весом 14,09 карата.
В третьем квартале Gem Diamonds сократила свой чистый долг на 6,6 млн долларов, завершив отчетный период с денежной позицией в 1,1 млн долларов.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished