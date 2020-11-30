Эксклюзив

Поставки алмазного сырья в Индию через систему онлайн-тендеров помогают в ситуации, осложненной COVID-19

Динеш Навадия (Dinesh Navadiya), региональный председатель (регион Гуджарата) Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных...

30 ноября 2020

Повышение спроса на природные бриллианты

CIBJO, международная ювелирная конфедерация, провела в прошлом месяце веб-семинар, посвященный развитию спроса на природные бриллианты, в...

23 ноября 2020

Делянин и Симич: «Не думаем, что лабораторные бриллианты представляют угрозу для природных камней»

Эксперты в области драгоценных камней и ювелирной промышленности Бранко Делянин (Branko Deljanin) и Душан Симич (Dusan  Simic) завершили...

16 ноября 2020

Kapu Gems: ограничение производства бриллиантов ведет к росту спроса

Получив степень бакалавра коммерции, Калпеш Д. Вагхани (Kalpesh D. Vaghani) занялся семейным бизнесом. Его понимание рынка бриллиантов и использование...

02 ноября 2020

Крис Дель Гатто: «Мы предоставляем капитал «умным» компаниям»

Крис Дель Гатто (Chris Del Gatto), генеральный директор и соучредитель компании DELGATTO Diamond Finance Fund L. P., базирующейся в Нью-Йорке и являющейся небанковским...

26 октября 2020

Gem Diamonds добыла алмаз весом 179 каратов на своем руднике в Лесото

Сегодня
Новости
news_02122020_gem_diamonds.png
Фото: Gem Diamonds

Компания Gem Diamonds заявила, что на прошлой неделе на своем руднике Летсенг (Letšeng) в Лесото добыла высококачественный белый алмаз первого типа весом 179 каратов.
Она сообщила об этом в Твиттере, отметив, что он стал 16-м добытым ею драгоценным камнем весом более 100 каратов из тех, что были извлечены на руднике Летсенг в этом году.
В прошлом месяце Gem Diamonds добыла высококачественный алмаз весом 104 карата.
Кроме того, в августе и сентябре были обнаружены алмазы весом 442 карата и 233 карата соответственно.
Компания сообщила также, что в начале прошлой недели на руднике Летсенг был извлечен розовый алмаз типа II весом 14,09 карата.
В третьем квартале Gem Diamonds сократила свой чистый долг на 6,6 млн долларов, завершив отчетный период с денежной позицией в 1,1 млн долларов.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished


Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
Конкурс
©2007-2020
Rough and Polished