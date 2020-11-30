Эксклюзив
Поставки алмазного сырья в Индию через систему онлайн-тендеров помогают в ситуации, осложненной COVID-19
Динеш Навадия (Dinesh Navadiya), региональный председатель (регион Гуджарата) Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных...
30 ноября 2020
Повышение спроса на природные бриллианты
CIBJO, международная ювелирная конфедерация, провела в прошлом месяце веб-семинар, посвященный развитию спроса на природные бриллианты, в...
23 ноября 2020
Делянин и Симич: «Не думаем, что лабораторные бриллианты представляют угрозу для природных камней»
Эксперты в области драгоценных камней и ювелирной промышленности Бранко Делянин (Branko Deljanin) и Душан Симич (Dusan Simic) завершили...
16 ноября 2020
Kapu Gems: ограничение производства бриллиантов ведет к росту спроса
Получив степень бакалавра коммерции, Калпеш Д. Вагхани (Kalpesh D. Vaghani) занялся семейным бизнесом. Его понимание рынка бриллиантов и использование...
02 ноября 2020
Крис Дель Гатто: «Мы предоставляем капитал «умным» компаниям»
Крис Дель Гатто (Chris Del Gatto), генеральный директор и соучредитель компании DELGATTO Diamond Finance Fund L. P., базирующейся в Нью-Йорке и являющейся небанковским...
26 октября 2020
Выручка Diamcor во втором квартале упала до 339 тыс. долларов
Компания сообщила, что проданные алмазы хранились в товарных запасах по состоянию на 31 марта 2020 года и что средняя цена реализации за шестимесячный промежуточный период, закончившийся 30 сентября 2020 года, составила 109,32 доллара за карат.
«Это ниже ожидавшегося среднего исторического показателя, учитывая, что эти алмазы были извлечены в рамках работ по повторной обработке хвостов, завершенных до вынужденного закрытия производства в связи с пандемией COVID-19», - говорится в сообщении.
Согласно Diamcor, продолжавшаяся пробная добыча на проекте с ее начала до 30 марта 2020 года привела к неожиданному извлечению и продаже с тендера 156 631 карата алмазов, что принесло доход в размере примерно 26 млн долларов при средней цене проданных алмазов в 165,84 доллара за карат.
За три закончившихся месяца был зарегистрирован чистый убыток в размере 621 016 долларов, что привело к потере в размере 0,01 доллара на акцию.
Diamcor была вынуждена приостановить свою деятельность в марте из-за санкционированной правительством остановки работ в связи с пандемией коронавируса в Южной Африке. Компания возобновила деятельность в октябре, задействовав сокращенное число персонала.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished