Выручка Diamcor во втором квартале упала до 339 тыс. долларов

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Diamcor Mining продала 2 426,63 карата алмазного сырья со своего рудника Крон-Эндора (Krone-Endora), входящего в проект Венеция (Venetia) в Южной Африке, и во втором квартале получила выручку в размере 339 280 долларов США против 730 692 долларов в тот же период годом ранее.

Компания сообщила, что проданные алмазы хранились в товарных запасах по состоянию на 31 марта 2020 года и что средняя цена реализации за шестимесячный промежуточный период, закончившийся 30 сентября 2020 года, составила 109,32 доллара за карат.

«Это ниже ожидавшегося среднего исторического показателя, учитывая, что эти алмазы были извлечены в рамках работ по повторной обработке хвостов, завершенных до вынужденного закрытия производства в связи с пандемией COVID-19», - говорится в сообщении.

Согласно Diamcor, продолжавшаяся пробная добыча на проекте с ее начала до 30 марта 2020 года привела к неожиданному извлечению и продаже с тендера 156 631 карата алмазов, что принесло доход в размере примерно 26 млн долларов при средней цене проданных алмазов в 165,84 доллара за карат.

За три закончившихся месяца был зарегистрирован чистый убыток в размере 621 016 долларов, что привело к потере в размере 0,01 доллара на акцию.

Diamcor была вынуждена приостановить свою деятельность в марте из-за санкционированной правительством остановки работ в связи с пандемией коронавируса в Южной Африке. Компания возобновила деятельность в октябре, задействовав сокращенное число персонала.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





