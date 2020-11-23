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De Beers излагает амбициозные планы на следующее десятилетие
Эти цели являются частью концепции «De Beers Building Forever» («Строим De Beers навсегда») - подхода к устойчивому развитию, встроенного в коммерческую стратегию бизнеса и направленного на максимальное увеличение положительного влияния алмазов на их пути от добычи до розничной торговли.
«Люди всегда могли дарить и носить наши бриллианты с гордостью, и, объявив о наших 12 целях в рамках концепции «Строим навсегда» и поделившись достижениями на этом пути, мы даем им возможность иметь более глубокую связь с той активной ролью, которую сыграли их бриллианты от компаний De Beers Jewellers или Forevermark в защите окружающей среды и улучшении жизни людей», - сказал генеральный директор De Beers Брюс Кливер (Bruce Cleaver).
Являющаяся подразделением Anglo American компания заявила, что она предоставит информацию о происхождении и влиянии каждого добытого и проданного алмаза, а также расширит свои принципы передовой практики (набор ведущих этических, социальных и экологических стандартов) за пределы своей цепочки создания стоимости для продвижения отраслевых стандартов.
De Beers отслеживает прохождение дорогостоящих алмазов на их пути от горнодобывающей компании до розничной торговли, используя технологию блокчейн, чтобы не допустить попадания в цепочку поставок камней, связанных с конфликтами.
Компания также заявила, что она будет нейтральной по выбросам углерода на всех своих производствах, сократит водный след на 50% и достигнет чистого положительного воздействия на биоразнообразие к 2030 году.
Выдвинутая в свое время компанией De Beers инициатива «CarbonVault» («Углеродное хранилище») направлена на улавливание углерода из атмосферы и удержание его в кимберлите.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished