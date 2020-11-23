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26 октября 2020

Рудник Луло компании Lucapa выручил 6,6 млн долларов от продажи аллювиальных алмазов

Сегодня
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Компания Lucapa Diamond сообщила, что принадлежащий ей на 40% алмазный рудник Луло (Lulo) в Анголе - Sociedade Mineira Do Lulo (SML) - заработал 6,6 млн долларов США от последней продажи алмазов.
Lucapa Diamond, зарегистрированная на Австралийской фондовой бирже (Australian Securities Exchange, ASX), сообщила, что 4 269 каратов алмазов, добытых на руднике Луло, были проданы по средней цене 1 550 долларов за карат.
С начала года продажи компании составили 28 млн долларов, вырученных за 20 397 каратов алмазов, которые были проданы по средней цене 1 371 доллар за карат.
На аллювиальном руднике Луло, который также частично принадлежит компаниям Endiama и Rosas & Petalas, на сегодняшний день было добыто 15 алмазов весом более 100 каратов. Этот рудник является одним из самых прибыльных в мире производителей аллювиальных алмазов по средней цене за карат.
Lucapa Diamond и ее партнеры также проводят разведку кимберлитов с тем, чтобы обнаружить первичный источник аллювиальных алмазов Луло.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished







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