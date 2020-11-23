DMCC открывает представительство на Израильской алмазной бирже

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Фото: IDE

Дубайский центр биржевых товаров (Dubai Multi Commodities Centre, DMCC) 30 ноября официально открыл свое новое представительство в комплексе Израильской алмазной биржи (Israel Diamond Exchange, IDE) в Рамат-Гане. Исполнительный председатель DMCC и председатель Дубайской алмазной биржи Ахмед бин Сулайем (Ahmed Bin Sulayem) и специальный советник DMCC Мартин Лик (Martin Leake) прибыли, чтобы открыть офис, первым регулярным рейсом из ОАЭ в Израиль.На церемонии присутствовали Йорам Дваш (Yoram Dvash), президент Израильской алмазной биржи, мэр Рамат-Гана Кармель Шама Хакоэн (Carmel Shama Hacohen), алмазный контролер Офир Гур (Ophir Gur), президент Израильской ассоциации производителей бриллиантов (Israel Diamond Manufacturers Association) Ниссим Зуарец (Nissim Zuaretz), правление IDE, почетные президенты и другие руководители алмазной отрасли.Новый офис поможет израильским компаниям из всех отраслей и секторов, заинтересованным в создании своего присутствия в Дубае; DMCC будет стремиться расширить возможности торговли и бизнеса между Дубаем и Израилем.Выступая на церемонии, Ахмед бин Сулайем сказал: «Это захватывающая новая глава в истории торговли Объединенных Арабских Эмиратов и Израиля, которая откроет новую волну израильского предпринимательства через Дубай. Решение DMCC открыть представительство в Тель-Авиве был простым. Отмечен беспрецедентный уровень интереса со стороны Израиля в ведении бизнеса в Дубае, с Дубаем и через Дубай - особенно по алмазам. Наша команда экспертов в Тель-Авиве будет работать, чтобы поддержать израильские компании всех размеров и из всех отраслей воспользоваться преимуществом связей, услуг и инфраструктуры мирового класса через DMCC. Мы с нетерпением ждем возможности приветствовать израильские компании в нашем инновационном бизнес-центре и благодарим Израильскую алмазную биржу за проявление истинного духа сотрудничества».Со своей стороны Йорам Дваш, президент Израильской алмазной биржи и Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB), отметил: «Это исторический шаг, который открывает огромные экономические возможности для Израиля в целом ряде областей, особенно в алмазной области. Израильская алмазная биржа первой осознала огромный потенциал сотрудничества с DMCC. До сих пор торговлю между Израилем и Дубаем нужно было вести через третью сторону. Открытие представительства DMCC в нашем комплексе значительно упростит ведение бизнеса с Дубаем и позволит нам построить деловой мост со всем регионом Персидского залива. Наше сотрудничество принесет огромную пользу обеим сторонам и мировой алмазной отрасли».Израильская алмазная биржа намерена открыть представительство в башне «Алмас» в Дубае, где находится DMCC, и рассмотрит дополнительные совместные проекты с Дубайской алмазной биржей (Dubai Diamond Exchange).