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26 октября 2020

Лесото предлагает амнистию нелегальным торговцам алмазами

Сегодня
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Национальная ассамблея Лесото приняла закон, который предоставляет амнистию лицам, владеющим незаконно полученными алмазами, если они сообщат об этом правительству.
По данным газеты Lesotho Times, амнистия будет действовать до 31 января 2021 года, а заявленные алмазы будут продаваться на местном уровне через аукцион.
Ожидается, что принятие Постановления о драгоценных камнях (по предотвращению незаконного оборота и хищения алмазов) в 2020 году устранит незаконно добытые алмазы с черного рынка и откроет путь для повторного введения правительством старательской и мелкомасштабной добычи алмазного сырья.
«Основная цель постановления - предоставить амнистию всем лицам, незаконно владеющим алмазами, то есть тем, у кого нет дилерских лицензий, - сказал исполняющий обязанности председателя Комитета природных ресурсов, туризма и земельного кластера Киметсо Матаба (Kimetso Mathaba). - Постановление также предназначено для обеспечения возможности отслеживания и происхождения наших алмазов с целью подготовки к предстоящей старательской и мелкомасштабной добыче».
Мелкомасштабная добыча алмазов в Лесото была впервые введена в 1961 году в районе Летсенг-ла-Тераи (Letšeng-la-Terai), а затем распространилась на районы Хололо (Hololo), Као (Kao) и Ликхобонг (Liqhobong).
Однако в 2004 году правительство прекратило выдачу лицензий на мелкомасштабную добычу полезных ископаемых из соображений безопасности, поскольку этот сектор был в основном неформальным и нерегулируемым.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished


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