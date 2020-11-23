Эксклюзив
Поставки алмазного сырья в Индию через систему онлайн-тендеров помогают в ситуации, осложненной COVID-19
Динеш Навадия (Dinesh Navadiya), региональный председатель (регион Гуджарата) Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных...
Вчера
Повышение спроса на природные бриллианты
CIBJO, международная ювелирная конфедерация, провела в прошлом месяце веб-семинар, посвященный развитию спроса на природные бриллианты, в...
23 ноября 2020
Делянин и Симич: «Не думаем, что лабораторные бриллианты представляют угрозу для природных камней»
Эксперты в области драгоценных камней и ювелирной промышленности Бранко Делянин (Branko Deljanin) и Душан Симич (Dusan Simic) завершили...
16 ноября 2020
Kapu Gems: ограничение производства бриллиантов ведет к росту спроса
Получив степень бакалавра коммерции, Калпеш Д. Вагхани (Kalpesh D. Vaghani) занялся семейным бизнесом. Его понимание рынка бриллиантов и использование...
02 ноября 2020
Крис Дель Гатто: «Мы предоставляем капитал «умным» компаниям»
Крис Дель Гатто (Chris Del Gatto), генеральный директор и соучредитель компании DELGATTO Diamond Finance Fund L. P., базирующейся в Нью-Йорке и являющейся небанковским...
26 октября 2020
Лесото предлагает амнистию нелегальным торговцам алмазами
По данным газеты Lesotho Times, амнистия будет действовать до 31 января 2021 года, а заявленные алмазы будут продаваться на местном уровне через аукцион.
Ожидается, что принятие Постановления о драгоценных камнях (по предотвращению незаконного оборота и хищения алмазов) в 2020 году устранит незаконно добытые алмазы с черного рынка и откроет путь для повторного введения правительством старательской и мелкомасштабной добычи алмазного сырья.
«Основная цель постановления - предоставить амнистию всем лицам, незаконно владеющим алмазами, то есть тем, у кого нет дилерских лицензий, - сказал исполняющий обязанности председателя Комитета природных ресурсов, туризма и земельного кластера Киметсо Матаба (Kimetso Mathaba). - Постановление также предназначено для обеспечения возможности отслеживания и происхождения наших алмазов с целью подготовки к предстоящей старательской и мелкомасштабной добыче».
Мелкомасштабная добыча алмазов в Лесото была впервые введена в 1961 году в районе Летсенг-ла-Тераи (Letšeng-la-Terai), а затем распространилась на районы Хололо (Hololo), Као (Kao) и Ликхобонг (Liqhobong).
Однако в 2004 году правительство прекратило выдачу лицензий на мелкомасштабную добычу полезных ископаемых из соображений безопасности, поскольку этот сектор был в основном неформальным и нерегулируемым.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished